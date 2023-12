Responsible Investment Outlook 2024: Mehr Klarheit und Fokus auf finanzielle Ergebnisse

Kapital verantwortungsvoll anzulegen war 2023 insbesondere aufgrund der Zinserhöhungen und des Anstiegs der Ölpreise erneut eine Herausforderung. Gleichzeitig war die Branche mit zunehmenden Unklarheiten bezüglich der Terminologie konfrontiert, als auch mit politischem Gegenwind in den USA.

Dennoch bin ich weiterhin von den Vorteilen verantwortungsvoller Anlagen überzeugt, auch wenn mehr Klarheit und Fokus erforderlich sind. Positive finanzielle Ergebnisse sind wahrscheinlicher, wenn wir die Risiken und Chancen jedes Investments genau verstehen. ESG-Faktoren spielen hierbei eine größere Rolle als je zuvor. Beispiel Klimawandel: Wissenschaftler gehen davon aus, dass 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Extreme Hitzewellen, tödliche Waldbrände und verheerende Überschwemmungen haben uns eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, physische Klimarisiken, aber auch die damit einhergehen Chancen, in Anlageentscheidungen einzubeziehen.

Beseitigung von Unklarheiten notwendig

In den letzten Jahren hat das Interesse der Anleger an verantwortungsvollen Anlagen rasant zugenommen. Auf dem europäischen Markt wird heute fast schon erwartet, dass ESG-Faktoren in Anlageentscheidungen einbezogen werden, und viele Strategien konkurrieren in diesem Bereich um Kunden. Der massive Anstieg des Interesses hat zu erheblichen Unklarheiten in der Branche geführt. Unter anderem sind diese auf die missbräuchliche Verwendung des Akronyms ESG als Synonym für nachhaltiges Investieren zurückzuführen.

Es war mitunter frustrierend zu beobachten, dass Mainstream-Fonds als nachhaltig bezeichnet wurden, obwohl es sich in Wirklichkeit um Fonds handelte, bei denen lediglich ESG-Faktoren berücksichtigt werden – hier ist mehr Disziplin bei der Wortwahl vonnöten. Für 2024 wünsche ich mir, die Ziele der Kunden noch besser zu verstehen. So können wir im gesamten Spektrum verantwortungsvoller Anlagen optimal auf ihre Bedürfnisse eingehen. Als Vermögensverwalter ist es unsere Aufgabe, mehr Transparenz über die Funktionsweise der verschiedenen Strategien zu schaffen und diese auf die Präferenzen unserer Kunden zuzuschneiden. Unter anderem wird dies durch Regulierung vorangetrieben.

Positionierung im regulatorischen Umfeld

Die Regulierung im Bereich verantwortungsvolles Anlegen ändert sich schnell. Nicht zuletzt gilt das auch für die Vorschriften zu Produktinformationen. Die Offenlegungsverordnung ist in Europa bereits in Kraft, und im Vereinigten Königreich und in den USA werden vergleichbare Regelungen eingeführt. Diese Vorschriften zielen darauf ab, die Transparenz bei verantwortungsvollen Anlagen zu erhöhen und Greenwashing zu verhindern. In der Praxis haben sie jedoch in einigen Fällen zu Verwirrung in der Branche geführt, da nachhaltige Investitionen nicht klar und einheitlichen definiert waren. Damit gibt es mehr Raum für Interpretationen und damit für unterschiedliche Ansätze seitens der Investoren. Im sich verändernden regulatorischen Umfeld ist es für uns bei Columbia Threadneedle Investments entscheidend, über unsere eigene Zielsetzung nachzudenken: Wir konzentrieren uns auf die Integrität und Qualität unserer Produkte und stellen sicher, dass wir unseren Kunden klar und transparent darlegen, was wir ihnen in diesem Bereich bieten können.

Fortsetzung unserer Active-Ownership-Aktivitäten

Vorausschauendes Engagement und aktive Stimmrechtsausübung sind wesentliche Bestandteile unseres Ansatzes für verantwortungsvolles Anlegen. Auch wenn wir unsere thematischen Engagement-Prioritäten und Ziele für 2024 noch nicht endgültig festgelegt haben, stehen bereits die allgemeineren Aspekte fest.

Das Management von physischen Klimarisiken wird immer wichtiger und ist ein Bereich, auf den wir unser Engagement im Kampf gegen den Klimawandel in Zukunft noch mehr konzentrieren werden. Obwohl die Natur von entscheidender Bedeutung für die Weltwirtschaft ist, verschärfen sich Probleme wie Umweltverschmutzung und Entwaldung weiterhin rasch. Sowohl Unternehmen als auch Investoren benötigen ein besseres Verständnis um die Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Natur.

Sie müssen wissen, wie sie naturbedingte Risiken und Chancen am besten berücksichtigen können. Das ist ein weiterer Bereich, auf den wir uns in Zukunft konzentrieren wollen. Gleiches gilt für das Thema Wasser. Steigende Nachfrage, Klimawandel und Umweltverschmutzung erhöhen den Druck auf die Wasserressourcen, und dies birgt Risiken für Unternehmen und Gesellschaft. Wir werden uns daher mit diesem Thema über verschiedene Sektoren und Wertschöpfungsketten hinweg befassen.

Neben diesen Umweltthemen arbeiten wir auch an Diversität. Dementsprechend streben wir danach, eine vielfältige Belegschaft zu rekrutieren, zu halten, zu entwickeln, zu engagieren und zu fördern. Auch unsere Active-Ownership-Aktivitäten – das heißt den Dialog mit den Unternehmen, in die wir investieren, unsere Stimmrechtsausübung und Beteiligung an Investoreninitiativen – werden wir weiterführen und ausbauen.

Bei der Sorgfaltsprüfung im Bereich Menschenrechte und beim Supply-Chain-Risikomanagement werden wir uns auf die Entwicklung eines systematischeren Ansatzes zur Identifizierung und zum Management wesentlicher Risiken konzentrieren. Ferner werden wir unsere Analysen im Bereich Humankapitalmanagement, dem wir einen hohen Stellenwert beimessen, weiter verfeinern und konsistenter gestalten.

Schließlich wird die Corporate Governance für eine gute Unternehmensführung und eine wirksame Risikoüberwachung auch in Zukunft wesentlich sein. Wir fokussieren uns auf die Erneuerung des Verwaltungsrats, um eine angemessene Mischung von Fähigkeiten, Hintergründen und Fachkenntnissen zu gewährleisten. Für die Bewältigung eines zunehmend volatilen regulatorischen und geopolitischen Umfelds ist dies von entscheidender Bedeutung. Angesichts der hohen Fluktuation von Führungskräften, die wir in wichtigen Märkten wie den USA beobachten, gilt das umso mehr.

Bild Claudia Wearmouth, Global Head of Responsible Investments bei Columbia Threadneedle Investments (jpg) (Foto: Columbia Threadneedle Investments)

Quelle redRobin. Strategic Public Relations GmbH.