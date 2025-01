Retraced und r-pac schließen Partnerschaft, um Rückverfolgbarkeit für Modemarken und Verbraucher*innen zu verbessern

Retraced, die führende Plattform für Lieferkettentransparenz und Compliance für Modemarken, ist eine strategische Partnerschaft mit r-pac eingegangen, dem weltweit führenden Anbieter von Markenverpackungen, Etiketten und Rückverfolgbarkeitslösungen. Diese Zusammenarbeit bietet eine noch nie dagewesene End-to-End-Lösung für Marken, die in einer Zeit zunehmender strengerer Standards nach operativer Genauigkeit, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Kundenvertrauen streben.

Durch die Verbindung des Know-hows von Retraced in Bezug auf umfassende Lieferkettendaten mit der Fähigkeit von r-pac, einzelne Produkte von der Herstellung bis zum Verbraucher*innen und darüber hinaus eindeutig zu identifizieren und zu verfolgen, ermöglicht die Partnerschaft Marken, die Vorteile von Rückverfolgbarkeit und Transparenz zu nutzen und kritische regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Dazu gehören der Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den Vereinigten Staaten, der bevorstehende Digital Product Passport (DPP) der Europäischen Union sowie das französische Kreislaufwirtschaftsgesetz (AGEC).

Die kombinierten Fähigkeiten schaffen einen Mehrwert durch Transparenz, indem sie die Compliance erleichtern, betriebliche Schwachstellen beheben und Transparenz fördern, die bei verantwortungsbewussten Verbraucher*innenn von heute Anklang findet.

Ein entscheidender Aspekt der Partnerschaft ist die Kombination von r-pacs einzigartigen Produktidentifikatoren und Rückverfolgbarkeitslösungen mit Retraceds Daten zur Lieferkettentransparenz. Durch die nahtlose Verbindung von End-to-End-Produktlebenszyklusdaten mit eindeutigen digitalen Identitäten erhalten Marken die einzigartige Möglichkeit, ihre Lieferkettenprozesse zu validieren, regulatorische Engpässe zu vermeiden und dynamische Verbraucher*innenerlebnisse zu bieten.

Moose Knuckles arbeitet mit r-pac und Retraced zusammen

Die kanadische Luxusoberbekleidungsmarke Moose Knuckles gehört zu den ersten, die die Partnerschaft für eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Materialien und die Einhaltung von Vorschriften nutzen. Die Initiative baut auf der langjährigen Zusammenarbeit von r-pac mit Moose Knuckles auf, wo eindeutige Produktidentifikatoren bereits die betriebliche Effizienz in der gesamten Lieferkette, die Sichtbarkeit der Waren im Laden, die Produktauthentifizierung und die Einbindung der Verbraucher*innen sicherstellen. Durch die Integration des Datenmanagementsystems von Retraced unternimmt die Marke einen bedeutenden Schritt in Richtung umfassender Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeitskommunikation in ihren Betrieben.

Eine Win-Win-Win-Situation für Lieferanten, Modemarken und Verbraucher*innen

Lukas Pünder, CEO und Mitbegründer von Retraced, kommentiert: „Bei dieser Partnerschaft geht es um mehr als Technologie – es geht darum, Vertrauen zu schaffen und einen Mehrwert für die gesamte Lieferkette zu bieten. Gemeinsam mit r-pac gehen wir auf das Bedürfnis der Modeindustrie nach Transparenz von den Rohstoffen bis zum fertigen Produkt ein.

Diese Zusammenarbeit ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Für die Lieferanten vereinfacht sie den Datenaustausch und stärkt das Vertrauen durch Transparenz. Für die Marken bietet sie eine bessere Kontrolle der Lieferkette und die Einhaltung von Vorschriften. Und für die Verbraucher*innen gewährleistet sie die Authentizität und Nachhaltigkeit der einzelnen Produkte.

Im operativen Bereich garantiert die Lösung, dass Marken die bestellten Produkte erhalten, die auf Packungsgenauigkeit, Handelskonformität und Einhaltung sozialer Standards geprüft wurden. Und für die Verbraucher*innen bietet sie vollständige Transparenz und sorgt für Vertrauen in die Produkte, die sie auswählen.“

Dick Lockard, Global Vice President Connected Merchandise Solutions von r-pac fügt hinzu: „Unsere Zusammenarbeit mit Retraced ermöglicht es uns, Marken durch Transparenz einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten. Durch die Integration der Rückverfolgbarkeit von Materialien und Produktionsdaten mit unserer Fähigkeit, jedes Produkt über den gesamten Lieferprozess und darüber hinaus eindeutig zu verfolgen, helfen wir Marken, die regulatorischen Anforderungen schneller zu erfüllen und den Verbrauchern Transparenz und Authentizität wie nie zuvor zu bieten.“

Bild: Retraced_Founder Team_(c)Retraced

Quelle Maschmeyer Group MM Support GmbH