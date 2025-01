Fräulein Leni lädt ein: Brunchen, Frühlingssonne genießen und herrlich entspannen

Die Südsteiermark und ihre Weinberge erstrahlen im Frühling in voller Pracht – und was könnte schöner sein, als diese malerische Region von der Terrasse des Hotels Fräulein Leni aus zu genießen? Der Blick auf die sanften Hügel und in die aufblühende Natur sorgt für Wohlfühlatmosphäre, während sich der Frühling von seiner idyllischen Seite zeigt. Das Hotel Fräulein Leni in Gamlitz bietet nicht nur eine charmante Unterkunft, sondern auch hervorragende kulinarische Events, die den Frühlingstrip zauberhaft machen.

Leni’s Flying Brunch – Ein Genuss im Weinberg

Ab März 2025 lädt das Restaurant Fräulein Leni jeden ersten Sonntag im Monat zu Leni’s Flying Brunch. Von 11 bis 15 Uhr können Feinschmecker im schönen Ambiente plaudern, feine Köstlichkeiten probieren und sich an der prickelnden Frizzante-Bar verwöhnen lassen. Der Blick ins Grüne und die sanfte Frühlingssonne machen dieses Event zu einem Highlight zum Start in die warme Jahreszeit. Der Flying Brunch verspricht nicht nur kulinarische Höhepunkte, sondern auch eine exklusive Auszeit inmitten der wunderschönen Südsteiermark.

Oster-Brunch – Festlicher Frühling

Ein weiteres Highlight im Frühling ist der Osterbrunch am 20. April 2025. Wer es sich gut gehen lassen möchte, verbringt den Ostersonntag in festlichem Rahmen und erfreut sich von 11 bis 15 Uhr an einer exklusiven Auswahl an österreichischen Oster-Köstlichkeiten. Neben traditionellen Brunch-Schmankerln bietet das Hotel seinen Gästen eine prickelnde Frizzante-Bar – der ideale Auftakt in die Osterfeiertage.

Beide Events sind ein willkommener Anlass, den Frühling in der Südsteiermark zu genießen. Reservierungen für Leni’s Flying Brunch sowie den Oster-Brunch können unter +43/3453 20800 oder per E-Mail an hallo@frl-leni.com vorgenommen werden.

Exquisite Ruhe im Herzen der Südsteiermark

Inmitten der atemberaubenden Natur der Südsteirischen Weinstraße ist das Hotel Fräulein Leni ein Ort der Entspannung und des Genusses. Mit einer ausgezeichneten Küche, einer sorgfältig zusammengestellten Getränkekarte und einem exklusiven Wellnessbereich in privatem Ambiente lädt Fräulein Leni dazu ein, das schöne Leben zu entdecken und einfach mal durchzuatmen. Die herzlichen Gastgeber sorgen dafür, dass sich jeder Aufenthalt wie ein kleines Stück Paradies anfühlt.

Freundinnen Special (01.03.–30.04.25, 01.–30.07.25) Montag bis Donnerstag

Leistungen: 2 Übernachtungen inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, täglich Halbpension mit 4 Gängen im Restaurant, 1 süße Jause mit Kaffee am Zimmer, 1 Flasche Muskateller Frizzante mit Obstteller am Zimmer, 1 klassische Massage – 30 Minuten pro Person, freie Nutzung des Wellnessbereichs mit beheiztem Infinity Pool, Saunen, Ruhezone und Fitnessraum

Bild Leckere Frühstücksbuchteln Quelle: Fräulein Leni

Quelle mk Salzburg