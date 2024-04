Die größte Messe für Fahrkultur

Vom 25. bis 28.04.2024 fanden sich mehr als 70.000 Liebhaber der Fahrkultur auf der RETRO CLASSICS® in Stuttgart ein und bewunderten in sechs vollen Messehallen weit über 2.000 Klassiker und Dienstleistungen von Herstellern, Händlern und Clubs.

Gute Stimmung und große Resonanz an allen vier Messetagen – über 2.000 Klassiker in sechs Hallen

Von gedämpfter Konsumlaune in Deutschland konnte während der 23. RETRO CLASSICS® in Stuttgart keine Rede sein, sorgten mehr als 70.000 Besucher an vier Messetagen nicht nur für volle sechs Messehallen, sondern auch für viele „Verkauft“-Schilder an den präsentierten Fahrzeugen aller Epochen. Die riesige Auswahl mit weit über 2.000 Fahrzeugen vom Einstiegs-Klassiker unter 10.000 Euro bis zum ikonischen Sportwagen im Millionen-Bereich wusste zu überzeugen, so daß sich die Aussteller ob der guten Verkaufsergebnisse und Kontakte sehr zufrieden zeigten. Eine Tatsache, die auch auf die am Samstag stattgefundene Auktion zutraf: Wie auch im klassischen Verkauf war es hier wohl die vielfältige Fahrzeugpalette inklusive Automobilia, die für reges Bieterverhalten und entsprechend neue Besitzer sorgte.

Starke Präsenz der Fahrzeughersteller

Die Klassik-Sparten der großen deutschen Hersteller Mercedes-Benz, BMW und Porsche präsentierten sich einmal mehr auf der Stuttgarter RETRO CLASSICS® und erfuhren große Publikums-Resonanz, nicht zuletzt aufgrund neuer Konzepte, die die große Historie der Marken erlebbar machte. So boten z.B. die Mercedes-Benz Markenclubs Mitfahrgelegenheiten auf dem Messegelände in Klassikern wie Pagode oder Heckflosse. Porsche feierte den 50. Geburtstag des 911 Turbo und würdigte zusammen mit den Porsche Typen-Clubs die Verdienste ihres erst kürzlich verstorbenen Mitarbeiters „der ersten Stunde“, Herbert Linge. Ganz im Zeichen von Rennsport-Legenden vergangener Zeiten und neuen Ersatzteil-Angeboten stand die Präsenz von BMW Classic aus München, und die zahlreich vertretenen Marken-Anhänger wussten dies zu schätzen.

Sonderschau-Themen und aktive Nachwuchsarbeit

„Tiefer, breiter, schneller – die Tuning-Ikonen der 80er und 90er“ lautete das Motto des großen Sonderschau-Themas, das die mitunter schrillen Kreationen dieser Epoche zeigte und die Besucher restlos begeisterte, ob es nun der „Bertie-Manta“ aus „Manta Manta Teil zwo“ oder der SGS Arrow des Hamburger Styling-Papstes Chris Hahn war, der selbst vor Ort Rede und Antwort stand und regelrecht gefeiert wurde.

Aktive Nachwuchsarbeit fand auch am Stand der Fahrzeugakademie Schweinfurt statt, die eindrucksvoll alte Handwerkskunst demonstrierte und ihre Seminare bewarb, damit Wissen von einst auch morgen für funktionierende Technik und strahlende Fahrer-Gesichter sorgt.

Dass diese Nachwuchsarbeit Früchte trägt, wurde nicht nur durch das rege Interesse der oft jungen Zuschauer deutlich, sondern zeigte auch die traditionelle Lossprechungsfeier der Stuttgarter KFZ-Innung, die auch in diesem Jahr eine große Anzahl junger Menschen mit Schwerpunkt KFZ-Klassik von ihren Pflichten aus Auszubildende lossprach.

Große Club-Präsenz mit großen Jubiläen

Wo kann man das Ex-Chauffeursfahrzeug von Gianni Agnelli oder den Direktionswagen des ehemaligen Lancia Chefs Cesare Romiti bewundern? Auf der Stuttgarter RETRO CLASSICS® natürlich, die auch in diesem Jahr ein Feuerwerk an Fahrzeugjubiläen abbrannte: 40 Jahre Lancia Thema, 50 Jahre Citroen CX, 60 Jahre Trabant 601 und nicht zuletzt 60 Jahre Ford Mustang, um hier die wichtigsten Geburtstage zu nennen, was ohne die großartige Arbeit und Unterstützung der Clubs nicht möglich gewesen wäre.

Zufriedene Geschäftsführer

Auch die neuen Geschäftsführer der RETRO Messen GmbH, Henning und Thilo Könicke, zeigten sich von ihrer „Premiere“ sehr angetan:

„Wir sind zufrieden mit unserer ersten RETRO CLASSICS®. Die positive Grundstimmung hat uns gut gefallen und die Qualität der präsentierten Fahrzeuge wusste zu überzeugen. Wir sind voller Motivation und gehen bereits jetzt die Vorbereitungen und neuen Konzepte für die nächste RETRO CLASSICS an. Freuen Sie sich mit uns auf eine spannende und weiterentwickelte RETRO CLASSICS 2025 und schon jetzt auf die kommende RETRO CLASSICS BAVARIA® in Nürnberg vom 06.-08. Dezember 2024.“

Ausstellerstimmen zur RETRO CLASSICS® 2024 in Stuttgart

Dimitri van Looy, Geschäftsführer von BEAU-CAR, Antwerpen (Belgien)

„Mit unserem kleinen, aber feinen Fahrzeugangebot haben wir offenbar genau den Geschmack der RETRO CLASSICS® Besucher getroffen und gute Verkaufsergebnisse erzielt. Die RETRO CLASSICS® Stuttgart ist professionell organisiert und für uns ein Top-Marktplatz.“

Alexander Müller, Geschäftsführer von Müller Classic, Donzdorf

„Als Dienstleister und offizieller Partner für klassische Mercedes-Benz Fahrzeuge haben wir uns auf der Stuttgarter RETRO CLASSICS® über ein ausgesprochen qualifiziertes Publikum gefreut, die Messe ist die ideale Plattform, um in den direkten Kontakt zu Enthusiasten zu treten.“

Kahan Tuluk, Inhaber der Sportgarage, Nürnberg

„Die RETRO CLASSICS® Stuttgart hat ein hochwertiges Publikum, das Premium-Fahrzeuge schätzt. Und traditionell gibt es einen starken Fokus auf NEO CLASSICS® Fahrzeuge aus den 90er und 2000er Jahren, so daß wir mit unserem Fahrzeug-Angebot genau richtig liegen.“

Klaus Baumann, Geschäftsführer der Ascari GmbH, Röttingen

„Eine Klassiker-Messe wie die RETRO CLASSICS® Stuttgart ist für uns ein wichtiger Marketing-Baustein für Kundenansprache und Verkauf. Gerade das Fördern jüngerer Fahrzeuggenerationen durch die RETRO CLASSICS® passt zu unserem Konzept und dem Schwerpunkt unserer Fahrzeugpalette.“

Ralf Reller, Geschäftsführer von Reller Automobile, Paderborn

„Das qualifizierte Publikum, die Infrastruktur und die Organisation der RETRO CLASSICS® Stuttgart sind prima, daher ist sie für mich das ideale Forum zum Netzwerken!“

Andreas Düniß, Geschäftsführer von AMS Auto, Gevelsberg

„Als Erstaussteller sind wir von der überwältigenden Resonanz auf der RETRO CLASSICS® sehr angetan, trotz unseres großen und bekannten Onlineshops haben wir hier viele und gute Neukontakte knüpfen können – wir kommen wieder!“

Richard Anthony Snow, Geschäftsführer der 195 mph Ltd, Retford (UK)

„Die RETRO CLASSICS® 2024 war für uns ein voller Erfolg, treffen wir in Stuttgart doch nicht nur auf unsere Stammkunden, sondern können immer wieder Neukunden für unsere Produktpalette gewinnen. Wir schätzen diesen Marktplatz sehr.“

Bilder @ RETRO Messen GmbH

Quelle RETRO Messen GmbH