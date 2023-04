REYL Intesa Sanpaolo hat Richard Albrecht zum Leiter des Geschäftsbereichs Wealth Management ernannt, der dem Partner Lorenzo Rocco di Torrepadula unterstellt ist. Er trat diese Position am 1. Januar 2023 an und hat die Aufgabe, die internen Geschäftsprozesse im Bereich Wealth Management weiterzuentwickeln sowie alle Geschäftsbereiche der Bank im Rahmen ihrer Strategie des 360-Grad-Dienstleistungsangebots zu fördern.

Richard Albrecht verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankwesen, davon 15 Jahre in der schweizerischen und internationalen Kundenentwicklung. Von Genf aus ist er in erster Linie für die Entwicklung der internen Geschäftsprozesse im Bereich der Vermögensverwaltung zuständig, damit die Kunden auf allen Ebenen der Bankbeziehung von einer bereicherten Erfahrung profitieren können.

Bevor er zu REYL Intesa Sanpaolo kam, leitete Richard Albrecht als Mitglied des WM European Committee bei der Deutschen Bank die Romandie und war anschliessend Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Wealth Management für die Romandie bei BNP Paribas. Seine berufliche Laufbahn begann er bei UBS Warburg Dillon Read und Lombard Odier. Richard Albrecht verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Genf sowie Abschlüsse der University of Michigan, des IMD und der Harvard Business School.

Diese Ernennung stärkt das Ziel von REYL Intesa Sanpaolo, ein hochwertiges transversales Dienstleistungsangebot und Lösungen mit hohem Mehrwert für ihre Kundschaft aus Unternehmern, institutionellen Investoren und internationalen Family Offices zu fördern, und zwar über die gesamte Palette ihrer fünf Geschäftslinien Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services und Asset Management.

Richard Albrecht, Leiter des Geschäftsbereichs Wealth Management, kommentierte: «Ich freue mich, zu einer so unternehmerischen Gruppe zu stossen und in einem erstklassigen Team einen grösseren Einfluss ausüben zu können. Die jüngsten Partnerschaften der Gruppe markieren eine starke Entwicklungsambition, die ein hochwertiges und massgeschneidertes Angebot an Vermögensverwaltungsdienstleistungen für eine internationale Unternehmer- und Investorenklientel integriert.»

François Reyl, Generaldirektor, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, einen Mitarbeiter vom Kaliber eines Richard Albrecht in der REYL Intesa Sanpaolo Gruppe begrüssen zu dürfen. Wir zählen auf seine unternehmerischen Qualitäten, um unsere Politik der Innovation und Exzellenz zu stärken, die Entwicklung unserer Gruppe langfristig zu sichern und unsere Geschäftsentwicklung im Dienste unserer Kunden fortzusetzen.»

Bild Richard Albrecht REYL

