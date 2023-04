tado° erweitert Finanzierungsrunde auf 55 Mio. Euro

tado°, der europäische Marktführer für intelligentes Raumklima-Management, gibt heute eine Erhöhung der Finanzierungsrunde vom 26. Januar 2023 in Höhe von 12 Millionen Euro bekannt. Damit steigt die Finanzierung im Jahr 2023 von 43 auf 55 Millionen Euro. Mit dem Kapital wird das Unternehmen sein starkes Wachstum der vergangenen Jahre nochmals steigern und seinen Kurs auf Profitabilität fortsetzen.

Der neue Investor S2G Ventures “S2G” ist ein führendes Unternehmen für Multi-Stage-Investment mit Sitz in den USA und erweitert die Investorenrunde vom Januar, zu der Trill Impact Ventures, Bayern Kapital, Kiko Ventures und Swisscanto gehören. Ebenso investierten in dieser Runde Noventic, Target Partners sowie weitere bestehende Investoren.

Seit der Gründung im Jahr 2011 entwickelt tado° verbraucherfreundliche und energieeffiziente smarte Thermostate und weitere Lösungen, die mit über 95 % aller Haushalte in Europa kompatibel sind.

Haushalte in ganz Europa streben nach höherer Energieeffizienz. Im Jahr 2022 verdoppelte tado° das Geschäft mit intelligenten Thermostaten und Serviceangeboten. Das Unternehmen hat bereits über drei Millionen smarte Thermostate verkauft und wird das schnelle Wachstum fortsetzen.

2023 wird tado° sein Angebot im Bereich Energiemanagement für Privathaushalte erweitern, indem es seine smarten Thermostate mit dynamischen Energietarifen kombiniert. Solche gebündelten Angebote ermöglichen es, den Energieverbrauch eines Hauses auf Zeiten mit günstigeren Energiepreisen zu verlagern und dadurch weitere erhebliche Einsparungen zu erzielen. Für einen schnelleren Markteintritt übernahm tado° die aWATTar GmbH, den Pionier für Energie-Lastverschiebung und dynamische Energieangebote. Das Unternehmen plant nun, seine gebündelten Angebote deutlich zu erweitern, um für Kunden Energiekosten und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Das Unternehmen hat ein starkes Kundenerlebnis im Fokus, das den Nutzern die Selbstinstallation ermöglicht und Energiesparfunktionen anbietet, die die Heizkosten im Durchschnitt um 22 % senken. Die smarten Thermostate von tado° amortisieren sich durch ihre Energieeinsparungen in weniger als einem halben Jahr.

Christian Deilmann, Mitgründer und Chief Product Officer bei tado°, kommentiert: „2023 ist ein wichtiges Jahr für tado°. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere einzigartigen Energiemanagement-Angebote in den Massenmarkt zu bringen, um die Energiekosten und CO2-Emissionen der Haushalte in ganz Europa zu senken. Wir freuen uns sehr, S2G Ventures an der Seite zu haben, die die gleiche Vision teilen und unser Wachstum unterstützen.”

Um noch mehr Haushalte energieeffizienter zu machen, arbeitet tado° eng mit Wohnungsbaugesellschaften zusammen, die eine große Anzahl von Mietwohnungen verwalten. Für dieses Marktsegment führt tado° noch in diesem Jahr eine neue, angepasste Produktlinie ein.

Stephan Feilhauer, Managing Director von S2G kommentiert: „Wir sind begeistert, wie tado° Haushalten in ganz Europa dabei hilft, ihren Energieverbrauch zu senken. Das Unternehmen ist jetzt bereit, zum Marktführer im Bereich Energiemanagement in Haushalten zu werden. S2G freut sich darauf, tado° beim Erreichen der Ziele zu unterstützen und damit ein wichtiger Teil der Energiewende in Europa zu werden.”

Quelle Bild und Text: tado GmbH