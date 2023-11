RINGANA FRESH baby – eine Erfolgsstory

Die neue Produktlinie für die Kleinen hat die Erwartungen des österreichischen Pionierunternehmens für Naturkosmetik weit übertroffen. Nun folgt der Launch eines weiteren FRESH baby Produkts.

RINGANA hat im Februar 2023 FRESH baby, eine neue Produktlinie speziell für Kinder von Geburt an bis ins Kleinkindalter, gelauncht. Die Absatzzahlen haben die Erwartungen mehr als übertroffen. Nun erhält die Babylinie Produktzuwachs mit der FRESH baby cream. Zusätzlich gibt es ab sofort ein flauschiges Badehandtuch aus Biobaumwolle in süßer Bärenoptik sowie eine limitierte FRESH baby gift box mit dem passenden Waschhandschuh.

Das Beste für die empfindliche Baby- und Kinderhaut liegen Andreas Wilfinger, CEO von RINGANA, und Ulla Wannemacher, Prokuristin, am Herzen. Im Februar 2023 wurde nach langer und sorgfältiger Vorbereitung die neue Produktlinie FRESH baby von RINGANA gelauncht.

„Die Reaktionen auf die Produkte sowie die Verkaufszahlen von FRESH baby haben unsere Erwartungen übertroffen. Mit einem so großen Ansturm in allen unseren Kernmärkten hatten wir nicht gerechnet, sodass wir kurzeitig sogar bei manchen Produkten ausverkauft waren. Dank unserer flexiblen Produktion am RINGANA Campus konnten wir aber schnell nachproduzieren und wieder das gesamte Sortiment anbieten,“ erzählt Andreas Wilfinger, CEO von RINGANA.

Das meistverkaufte Produkt war seit Launch FRESH baby body & hair wash mit fast 70.000 Stück bis heute (Stand Anfang Nov. 2023), gefolgt von FRESH baby oil mit fast 60.000 Stück. Von FRESH baby bum foam und FRESH baby bum cream wurden jeweils ca. 50.000 Stück verkauft. Nun setzt RINGANA der beliebten FRESH baby Linie noch eins drauf: ein fünftes Produkt macht die Pflege für die Kleinen perfekt.

Brandneu: FRESH baby cream

„Speziell für die Bedürfnisse sensibler Baby- und Kinderhaut haben wir FRESH baby cream entwickelt. Sie kombiniert schonende Pflanzenextrakte und -öle, die die Haut beruhigen und sie intensiv mit Feuchtigkeit versorgen. FRESH baby cream kann bereits ab dem ersten Tag verwendet werden“, erzählt Ulla Wannemacher. Die spezielle Wasser-in-Öl-Emulsion mit Sesamöl, Jojobaöl, Mandelöl und Nachtkerzenöl aus kontrolliert biologischem Anbau und in Pharmaqualität ist ab sofort zum UVP € 9,90 (50ml) erhältlich.

Flauschige Accessoires zum Verlieben

Zudem ist ab sofort ein RINGANA baby hooded towel, ein Badehandtuch aus kuscheliger, GOTS-zertifizierter Biobaumwolle in süßer Bärenoptik, erhältlich. Das Besondere ist die Kapuze mit Augen und kleinen Öhrchen als 3D-Applikation. Wer schnell ist, ergattert eventuell auch eine der limitierten FRESH baby gift Boxen mit einem zum Handtuch passenden Bio-Baumwollwaschhandschuh im gleichen Bärendesign.No fluff – no fillers: Alle FRESH baby Produkte im Detail

FRESH baby cream

Diese zarte Creme ist eine spezielle Wasser-in-Öl-Emulsion, die von der Haut besonders gut aufgenommen wird, ohne ein klebriges Gefühl zu hinterlassen. Sie vereint vier sorgfältig ausgewählte Öle aus kontrolliert biologischem Anbau und in Pharmaqualität: Sesamöl, Jojobaöl, Mandelöl und Nachtkerzenöl, die alle für ihre positive und beruhigende Wirkung bei trockener oder gereizter Haut bekannt sind. Baumwollzell-Extrakt, Vanille-Extrakt und Aloe vera wirken hautberuhigend und spenden langanhaltende Feuchtigkeit.

Die kostbare Rezeptur aus ausgewählten biologischen Ölen in pharmazeutischer Qualität macht die FRESH baby cream so besonders. Die Hautverträglichkeit wurde dermatologisch getestet und als sehr gut bewertet.

RINGANA baby hooded towel

Unser Badehandtuch für Babys und Kinder in süßer Bärenoptik hüllt deinen Liebling in flauschige Weichheit! Das Besondere ist die Kapuze mit Augen und kleinen Öhrchen als 3D-Applikation. Gemacht aus kuscheliger, GOTS-zertifizierter Biobaumwolle. Maße: 70 x 140 cm.

FRESH baby gift box

Nur für kurze Zeit: Die FRESH baby gift box mit einer limitierten Überraschung: einem Bio-Baumwollwaschhandschuh in süßer Bärenoptik. Das Geschenkset vereint 5 Produkte unserer Pflegelinie FRESH baby und wurde speziell für empfindliche Baby- und Kinderhaut entwickelt. Die hochwertige Geschenkbox in tollem Design eignet sich perfekt, um Erinnerungen und Ereignisse der ersten Lebensjahre zu sammeln.

FRESH baby body&hair wash

Das milde Waschgel reinigt die zarte Haut und das feine Haar besonders behutsam. Die pH-freundliche Formulierung ist sehr schonend und brennt nicht in den Augen. Hautberuhigende Extrakte aus Hafer, Baumwolle und Hamamelis beugen Irritationen vor. Ectoin unterstützt als Stress-Schutz-Molekül die Hautbarriere. Mandel- und Sesamöl wirken pflegend und rückfettend und sorgen für leichte Kämmbarkeit des Haares. Die empfindliche Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und somit vor dem Austrocknen geschützt.

FRESH baby bum cream:

Die pflegende Formulierung beruhigt Reizungen im Windelbereich zuverlässig und lindert Irritationen mit Hamamelis-Extrakt und Baumwoll-Extrakt, stärkt die Hautbarriere und bildet einen atmungsaktiven Schutzfilm auf der Haut. Natürliches Mandel-, Sesam- und Jojobaöl aus kontrolliert-biologischem Anbau fördern die Hautregeneration. FRESH baby bum cream kann zur Vorbeugung von Windelausschlag nach jedem Windelwechsel verwendet werden.

FRESH baby bum foam

Egal ob zu Hause oder unterwegs: Der innovative FRESH baby bum foam reinigt die empfindliche Babyhaut im Windelbereich sanft und gründlich. Hautberuhigende Wirkstoffe wie Hamamelis- und Baumwoll-Extrakt pflegen die zarte Haut effektiv. Aufgetragen auf ein weiches, waschbares Stofftuch ist FRESH baby bum foam eine ausgezeichnete Alternative zu Feuchttüchern und kann auch für Hände und Gesicht verwendet werden. Abspülen ist nicht nötig.

FRESH oil

Ob zur täglichen Hautpflege, für entspannende Babymassagen oder milde Reinigung: FRESH baby oil wurde für die besonderen Bedürfnisse von Babyhaut entwickelt, welche leicht zu Trockenheit und Feuchtigkeitsmangel neigt. Die einzigartige Kombination aus Sesam-, Jojoba-, Mandel- und Nachtkerzenöl aus kontrolliert biologischem Anbau und in Pharmaqualität wirkt pflegend und regenerierend. Bio-Extrakte aus Hafer und Vanille wirken hautberuhigend und antioxidativ. Tipp: Auch für die Eltern bzw. Erwachsene bestens geeignet.

Bild:FRESH baby-box

Quelle:PR Professional