Brandneu und revolutionär:

RINGANA launcht neue Produkte im Bereich Haut- und Haarpflege

In einer Zeit, in der Wandel die Konstante ist, sind diese Produkte nicht nur ein Ausdruck menschlicher Kreativität, sondern auch Treiber von Fortschritt und Inspiration. Bei RINGANA steht das Rad nie still – immer gepaart mit einem hohen Maß an Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Bekannt für natürliche, wirkstarke Produkte, die immer am Puls der Zeit und am neuesten Stand der Forschung sind, hat RINGANA nun wieder Revolutionäres im Bereich Haut- und Haarpflege geschaffen.

Die Skincare-Innovation:

FRESH skin perfection – Das hochwirksames Multitalent

Es ist das RINGANA-Highlight des Jahres: FRESH skin perfection ist eine einzigartige, wirkstarke Spezialpflege für alle Hauttypen und das Ergebnis intensiver Hautpflegeforschung. Dabei ist sie ein wahrer Allrounder mit Express-Wirkung innerhalb von 30 Minuten für viele bekannte Hautsorgen:

Trockene bis sehr trockene, strapazierte Haut

Falten, Linien und Krähenfüße

Müde und geschwollene Augenpartie

Hautalterung durch zelluläre Erschöpfung

Hautrötungen und Irritationen

Geschwächte Hautbarriere

Die Creme legt sich wie ein pflegender Schutzfilm auf die Haut und ist von reichhaltiger, cremig-zarte Textur mit einem natürlich frisch-würzigen Duft. Sie kann jederzeit auf gewünschte Hautstellen aufgetragen werden, punktuell oder großflächig anwendbar oder gezielt zur Ergänzung der Pflegeroutine im Bereich Gesicht, Hals und Dekolleté, aber auch speziell für Lippen- bzw. Mund- und Augenbereich.

Besonders wertvoll als Better-Aging-Pflege für anspruchsvolle Haut, denn FRESH skin perfection reduziert belastende Zombiezellen und sorgt so für eine vitale Zellstruktur. Die wirkstarken, patentierten Inhaltsstoffe können durch wissenschaftlich belegte Wirkstoffsynergien ihre maximale Effektivität in studienbasierter Höchstkonzentration perfekt entfalten.

Die RINGANA haircare-family wächst:

FRESH repair shampoo – Spezialpflege für geschädigtes Haar

FRESH repair shampoo kombiniert moderne Wissenschaft mit der Kraft der Natur: Speziell entwickelt für strapaziertes, gefärbtes oder trockenes Haar. Die Formel von FRESH repair shampoo enthält vegane Proteine, einen einzigartigen Pilzextrakt-Komplex und fermentiertes Reiswasser. Diese stärken und reparieren das Haar von innen heraus. Der Anti-Frizz-Effekt macht das Haar geschmeidig und schön.

Hero Ingredients

Vegane Proteine und hochdosiertes Arginin stärken das Haar, bewahren die Haarfarbe und schützen vor Hitze und UV-Strahlung.

Pilzextrakt-Komplex aus Reishi, Shiitake, Chaga, Eichhasen und Schmetterlings-Tramete schützt und stärkt die Haarsträhnen.

(Fermentiertes) Reiswasser fördert Glanz und Geschmeidigkeit. Reich an Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen stärkt es das Haar, repariert es und reduziert Haarbruch.

NBC7-Komplex mit ausgewählten Wirkstoffen spendet Feuchtigkeit und sorgt für strahlenden Glanz.

FRESH volume shampoo – Volle Power für das Haar

FRESH volume shampoo schenkt dem Haar eine Extraportion Volumen. Die Formel mit wirkstarken Pflanzenextrakten, Pilzextrakt-Komplex und fermentiertem Reiswasser stärkt das Haar und sorgt für mehr Fülle und Schwung und Geschmeidigkeit.

Hero Ingredients

Pilzextrakt-Komplex aus Reishi, Shiitake, Chaga und Silberohr schützt und stärkt Haar und Kopfhaut.

Pflanzenextrakte aus asiatischem Ginseng, Flohsamen-Wegerich, weiße Brennnessel und Silber-Linde stärken das Haar und boosten sein Volumen.

(Fermentiertes) Reiswasser fördert Glanz und Geschmeidigkeit. Reich an Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen stärkt es das Haar, repariert es und reduziert Haarbruch.

NBC7-Komplex mit ausgewählten Wirkstoffen unterstützt das natürliche Mikrobiom der Kopfhaut.

Jetzt noch besser: FRESH hair treatment – tiefenwirksame Haarspülung mit vielen Möglichkeiten

Zudem wurde FRESH hair treatment brandneu formuliert, ist jetzt noch effektiver und bietet die perfekte Ergänzung zu den neuen FRESH shampoos: Der intensiv pflegende Conditioner macht das Haar widerstandsfähig gegen Hitze und spürbar leichter kämmbar. Effektives Erbsenprotein sorgt für eine gesunde Haarstruktur. FRESH hair treatment hat zudem diverse Anwendungsmöglichkeiten: als pflegende Haarspülung im nassen Haar, als Leave-in oder zur Zwischendurch-Pflege in die Längen und Spitzen des trockenen Haares.

Hero Ingredients

Pilzextrakt-Komplex aus Reishi, Shiitake, Chaga, Eichhase, Silberohr und Schmetterlings-Tramete schützt und stärkt die Haarsträhnen. Silberohr wirkt antioxidativ und macht das Haar leicht kämmbar und geschmeidig

Reiswasser (fermentiert) fördert Glanz und Geschmeidigkeit. Reich an Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen stärkt es das Haar, repariert es und reduziert Haarbruch

Bild:FRESH hair products

Quelle:RINGANA