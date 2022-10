Die Evrima ist ein Beispiel für das Engagement der weltbekannten Marke für innovative, bahnbrechende Luxusreiseerlebnisse und steht für die Weiterentwicklung der Hotellerie-Ikone, die gleichzeitig den Weg für eine neue Ära von Kreuzfahrten im Yacht-Stil ebnet

The Ritz-Carlton hat heute das Debüt der The Ritz-Carlton Yacht Collection verkündet und damit einen bedeutenden Moment für die ikonische Hotelmarke eingeleitet, die nun auch in den Bereich der Luxusyachten einsteigt.

Mit der Absicht, den Lifestyle der The Ritz-Carlton Resorts mit dem Freiheitsgefühl eines Yachturlaubs zu verbinden, bietet die Evrima, die erste von drei eigens gefertigten Yachten für die The Ritz-Carlton Yacht Collection, maßgeschneiderte Möglichkeiten für Reisende, die Kultur jedes Reiseziels zu erleben.

„Wir freuen uns sehr, die Einführung der The Ritz-Carlton Yacht Collection zu verkünden und damit ein neues Kapitel dieser beliebten Marke aufzuschlagen“, sagt Chris Gabaldon, Senior Vice President for Luxury Brands, Marriott International. „The Ritz-Carlton ist seit langem ein Vorreiter bei Innovationen und hervorragendem Service, geleitet von der Philosophie, ein erstklassiger Anbieter von transformativen Reiseerlebnissen zu sein. Während wir unsere legendäre Marke fortlaufend weiterentwickeln, freuen wir uns sehr darüber, unseren Gästen die Möglichkeit bieten zu können, The Ritz-Carlton auf ganz neue Weise zu erleben.“

Mit dem Angebot einzigartiger Reiserouten und außergewöhnlicher Erlebnisse schafft The Ritz-Carlton Yacht Collection eine neue Sparte in der Branche und beweist einmal mehr seine Vordenkerrolle im Bereich der Luxus-Hotellerie. Mit Aufenthalten an einzigartigen und charakteristischen Orten dauern die meisten Reisen zwischen sieben und zehn Nächten, wobei keine zwei Reisen gleich sind, sodass Gäste Reiserouten kombinieren können, ohne ein Reiseziel zweimal zu besuchen.

Je nach Saison ist die Evrima im Mittelmeer, der Karibik, in Mittelamerika und Südamerika unterwegs. Die Reiseziele auf der Kreuzfahrt reichen von den spanischen Balearen und begehrten Orten entlang der französischen Riviera bis hin zu den aquamarinblauen Küsten von Aruba und den tropischen Küsten von Costa Rica. Die Größe der Evrima ermöglicht es auch, einige der begehrtesten Häfen anzulaufen, sodass Gäste eine Kreuzfahrt im Yachtstil mit Zielen wie Mykonos, Saint-Tropez, und St. Barts erleben können.

„The Ritz-Carlton Yacht Collection revolutioniert den Bereich von Luxuskreuzfahrten und schafft eine ganz einzigartige Kategorie für Reisende, die auf der Suche nach unvergleichlichen Urlauben, sorgfältig zusammengestellten Reiserouten, Insider-Tipps und einem Maß an Personalisierung sind, die es zuvor in dieser Branche nicht gegeben hat“, erklärte Douglas Prothero, Chief Executive Officer, The Ritz-Carlton Yacht Collection. „Beim Design und Bau der Evrima wurde jedes Detail einer Luxusyacht-Kreuzfahrt berücksichtigt und wir sind hocherfreut, allen Gästen unvergessliche Reisen anbieten zu können.“

Die speziell entworfene Yacht ist 190 Meter lang und kann bis zu 298 Passagiere unterbringen. Das Erlebnis an Bord spiegelt den hervorragenden Komfort und den legendären Service wider, für den The Ritz-Carlton steht, mit einem der höchsten Personal- und Platzverhältnisse auf See. Das Design der 149 Suiten ist eines der hervorstechendsten Merkmale der Yacht.

Neben einer hohen Anzahl an großen Suiten bietet die Evrima auch mehrere innovative zweistöckige Loft-Suiten. Alle Zimmer verfügen über eine private Terrasse und Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichen; sie zählen damit zu den luftigsten und geräumigsten Suiten auf See. Durch flexible Wände können bestimmte Suiten auch zu größeren Räumen mit offenem Konzept kombiniert werden, was mehr Flexibilität bei der Auswahl der Unterkunft ermöglicht. Alle Suiten bieten luxuriöse Annehmlichkeiten, die Gäste von Ritz-Carlton Hotels rund um die Welt erwarten würden, einschließlich Kingsize-Bett, Badezimmer mit Doppelwaschbecken und luxuriöser Bettwäsche.

Reisende können an Bord der Evrima ein Gefühl der Freiheit erleben, mit Zugang zu einer Reihe von gehobenen Aktivitäten und Annehmlichkeiten, einschließlich einem sorgfältig zusammengestellten Menü von ESPA und Spa-Behandlungen von 111SKIN, Sauna und Dampfbad, Wassersport vom Yachthafen aus, während sie vor Anker liegt, Infinity-Pool sowie einem Fitnessstudio. Die Gäste können auch aus einer Vielzahl von Speiseangeboten wählen, darunter lokal inspirierte Kreationen im The Evrima Room, kreative Interpretationen der südostasiatischen Küche sowie einem Besuch der Sushi-Bar im Talaat Nam und ein besonderes kulinarisches Erlebnis im S.E.A., gestaltet von Chefkoch Sven Elverfeld aus dem Restaurant Aqua, dem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnetem Restaurant des The Ritz-Carlton, Wolfsburg.

Die bereichernde Unterhaltung an Bord umfasst persönliche Auftritte von hauseigenen Jazz- und Klassikmusikern, Diskussionen unter der Leitung von renommierten Experten und Partnerschaften mit lokalen Kunst- und Musikgemeinschaften. Familien, die zusammen die Welt erkunden, steht der speziell gestaltete Bereich für Ritz Kids zur Verfügung. Die „Ritz Kids“-Angebote sind auf junge Gäste im Alter von vier bis zwölf Jahren zugeschnitten und zielen auf deren Neugierde und Lust zum Entdecken ab, mit einem Schwerpunkt auf den Meeresschutz.

An jedem Reiseziel haben die Gäste die Wahl aus einer Reihe von einzigartigen Erlebnissen aus The Shore Collection, die ihren Interessen entsprechen, oder die Services der Concierge Ashore zu nutzen, um ihre eigenen privaten Ausflüge zu gestalten. Die Erlebnisse an Land reichen von einer geführten Tour in einem Weltklasse-Museum mit seinem Kurator, dem Besuch einer UNESCO-Welterbestätte bis hin zu Yoga an einem Privatstrand, Hochseilgarten im Regenwald, Trüffelsuche und mehr. Da The Ritz-Carlton Yacht Collection mit lokalen Reiseleitern zusammenarbeitet, die aufgrund ihres Insiderwissens speziell auserkoren wurden, können Gäste einmalige Erlebnisse genießen. Auf ausgewählten Reiserouten können die Gäste ihre Erlebnisse während der Reise durch eine Übernachtungstour vertiefen, die ein unvergessliches und einzigartig immersives kulturelles Erlebnis verspricht, bevor sie an ihrem nächsten Reiseziel wieder an Bord der Yacht gehen.

Die Yachten der The Ritz-Carlton Yacht Collection können auch privat gemietet werden. Weitere Informationen auf www.ritzcarltonyachtcollection.com. Buchungen über einen Reservations Services Agent unter (833) 999-7292 (USA und Kanada) oder Reiseveranstalter. Die Reisepreise variieren je nach Reiseroute und Saison. The Ritz-Carlton Yacht Collection ist Teil von Marriott Bonvoy, dem Reiseprogramm von Marriott International.

Bild Die Evrima ist die erste von drei eigens gefertigten Yachten für die The Ritz-Carlton Yacht Collection © Marriott International

Quelle uschi liebl pr GmbH