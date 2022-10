Das Beratungsunternehmen PAWLIK beteiligt Hamburger Investoren per Kapitalerhöhung an seinem E-Learning-Anbieter PINKTUM und beschleunigt die internationale Wachstumsstrategie seines digitalen Ventures.

Mehrere Hamburger Unternehmer haben einen zweistelligen Millionenbetrag in den in Hamburg und München ansässigen E-Learning-Anbieter PINKTUM investiert, der E-Trainings für eine nachhaltige Personalentwicklung in Unternehmen anbietet. Zu den Investoren zählen Daniel Crasemann, Jan Kuschnik und Dr. Hans-Wilhelm Jenckel.

„Die internationale Wachstumsstrategie von PINKTUM stößt in einen boomenden Markt vor. Wir sehen hier erhebliche Chancen und freuen uns sehr, dass wir an der Erfolgsgeschichte von PINKTUM beteiligt sind,“ sagt Daniel Crasemann. Bereits im März dieses Jahres haben sich die Unternehmer an PINKTUM beteiligt. Wenige Monate später einigten sie sich mit den bestehenden Anteilseignern auf einen Ausbau des Engagements. Größter Gesellschafter bleibt PAWLIK Consultants, die rund 70 Prozent der Anteile an PINKTUM halten.

Joachim Pawlik, CEO der PAWLIK Group: „Wir freuen uns über das Vertrauen der neuen Gesellschafter, die unseren Expansionskurs in einem wachsenden Markt unterstützen.“

Investitionsfelder sind laut Philipp Mehrtens, CSO von PINKTUM, neue Standorte, ein Ausbau des Vertriebs und Marketings sowie Produktentwicklungen, mit denen die Learning-Journey in Unternehmen weiter verbessert wird: „Neben Spanien eröffnen wir derzeit Standorte in Frankreich und UK. Unser Team wird bis Ende kommenden Jahres um insgesamt weitere 175 Mitarbeitende ausgebaut, die meisten neuen Stellen entstehen in Hamburg.“

Über PAWLIK Consultants

PAWLIK Consultants wurde 1996 von Joachim Pawlik in Hamburg gegründet. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden an international 15 Standorten bietet die Unternehmensgruppe Personal- und Organisationsentwicklung, Personalberatung und Digitalberatung. Der systemische Beratungsansatz stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Durch Ventures und Beteiligungen weitet PAWLIK sein Leistungsportfolio für den digitalen Wandel stetig aus. Mit PINKTUM, einem der größten E-Learning-Anbieter Deutschlands, der international dynamisch expandiert, ist PAWLIK Consultants auch im Zukunftsmarkt E-Learning stark positioniert.

Bild Joachim Pawlik, CEO der PAWLIK Group / Bildrechte: Thies Raetzke

Quelle PAWLIK Consultants GmbH