Romantik-Highlights in Südtirol

Mit sinnlichen Wellness- und Genussarrangements verwöhnt das Hotel Quelle Nature Spa Resort ***** das ganze Jahr über die Genießer. Neue Romantikpakete runden den Urlaub zu zweit mit tollen Erlebnissen und vielen Highlights ab. Eine willkommene Gelegenheit, um „kuschelig“ in den Herbst zu starten.

Ein romantischer Urlaub bringt die oft lang ersehnte Zeit für Zweisamkeit. Das Hotel Quelle Nature Spa Resort***** krönt die „Auszeit für die Liebe“ mit neuen Packages. Dazu versprühen Naturidylle und die klare Bergluft der Dolomiten einen ganz besonderen Zauber.

Das Package „Private Sky Pool“ ermöglicht von 22 bis 24 Uhr pure Zweisamkeit im neuen Infinity Pool des Timeless Sky Spa: Die Flasche prickelnder Champagner steht bereit, zwei exklusive Wellnessstunden unter dem Nachthimmel bringen grenzenlose Entspannung. Ganz für sich allein können Hotelgäste am Abend auch ein Light Dinner im Timeless Sky Spa bestellen und den Tag im Rooftop Infinity Pool bei Kerzenschein und romantischer Abendstimmung ausklingen lassen. Alle Attraktionen des Timeless Sky Spa – von der Mountain Fire Hot Sauna mit privaten Aufgüssen über den Sky Pool und die Sky Terrasse bis hin zur „Cloud7“ Sky Bar & Lounge mit Chillout-Musik und den Relax- & Ruheräumen – sind in diesem Romantik-Paket inklusive.

Oder der Romantik-Roomservice bereitet das Bad für den privaten Wellnessgenuss vor. Was gibt es Schöneres, als an einem Herbsttag ein wohltuendes Bad im Zimmer oder in der Suite zu nehmen. „Romeo und Julia“ lassen sich auch gerne von entspannenden Klängen im Private Spa verzaubern. Reinigende Peelings, ein Bad in der Doppelwhirlwanne, angenehme Körperpackungen mit kleiner Rückenmassage und Klangschalen gehören ebenso zu diesem Paar-Treatment wie Prosecco und Glückspralinen. Oder zu zweit den „Wellnesstraum Dolomiten“ mit Kräuterbad, Wein und Käse genießen. Das Wellness-Ritual für Zwei findet ebenfalls im Private Spa statt. Von der Fußwaschung über eine Ganzkörperbürste und eine ausgiebige Rückenmassage mit Arnika bis hin zur kuscheligen Nachruhe lassen sich Paare „ganz unter sich“ verwöhnen.

Das Hotel Quelle Nature Spa Resort hat viele Packages für den Romantik-Urlaub geschnürt: Prickelnde Momente sind auch garantiert, wenn der erfahrene Sommelier in privater Atmosphäre die exklusive Kunst des Sabrage zelebriert und feinsten Champagner einschenkt. Traumhaft ist es, an einem sonnigen Tag ein Picknick-Date mit der oder dem Liebsten zu haben und die Natur an einem der schönsten Kraftplätze zu genießen. Das Hotel Quelle Natur Spa Resort sorgt für alles – von der Picknickdecke bis zum Korb voller Leckereien. Auch wer seine Flitterwochen in dem ausgezeichneten Wellness-Resort verbringt, kann sich auf viele Highlights für die schönsten Tage im Leben freuen.

Das Fünf Sterne Quelle Nature Spa Resort liegt im Südtiroler Gsiesertal, umgeben von einer Naturlandschaft, wie sie schöner nicht sein könnte. Täglich geht es hinaus zu geführten Outdoor-Erlebnissen in die Bergwelt der Dolomiten, die Erinnerungen für das gemeinsame Leben schaffen. Grenzenlose Entspannung bietet das Luxury Spa mit dem neuen Timeless Sky Spa im Rooftop. Zwölf Saunaoasen entführen in die wohltuende Welt von Saunaaufgüssen, Duftreisen und Dampfbadritualen. Sieben beheizte In- und Outdoorpools sowie der Badeteich lassen keinen Wunsch offen. In der Beauty- und Vital Lounge finden sich Zeit und Raum für exklusive We-Time.

Bei Kerzenschein in gepflegter Atmosphäre dinieren und sich verwöhnen lassen: Die Gourmetküche des Hauses unterstreicht von früh bis spät den Fünf-Sterne-Standard. Dabei wird großer Wert auf gehobene Weinkultur gelegt. Stilvoll gestalten sich Abende an der Hotelbar mit erlesenen Drinks. In der Rumlounge verwandeln sich Herbstabende in ein Tête-à-Tête mit Rum-Genuss auf höchstem Niveau.

Zwei, die sich etwas ganz Besonderes gönnen wollen, sinken abends in einer neuen Sky Loft & Spa Suite in süße Träume. Sie lassen den Tag im Whirlpool oder in der finnischen Sauna auf der privaten Dachterrasse ausklingen und kuscheln am Romantic Fire. Viele schöne Wohnwelten warten im Hotel Quelle Nature Spa Resort – einem der schönsten Wellness & Spa Resorts Südtirols. Die neuesten Angebote für Spätsommer, Herbst und Winter sind bereits online. Viel Romantik inklusive.

Bild Quelle: Michael Huber (Hotel Quelle)

Quelle mk Salzburg