ROUND2 CAPITAL INVESTIERT ERNEUT 8 MILLIONEN EURO IN DEN SCHWEIZER EDTECH INNOVATOR AVALLAIN

Der Wiener Investmentfonds für Wachstumsfinanzierungen mit Fokus auf Revenue-Based Finance – Round2 Capital – hat seine Partnerschaft mit dem Schweizer Anbieter für hochmoderne E-Learning und EdTech Lösungen Avallain vertieft. Bereits Ende 2020 hat Round2 Capital einen 7-stelligen Betrag in das EdTech Scale-Up investiert. Nun folgt eine weitere Wachstumsfinanzierung in Höhe von 8 Mio. Euro. Dabei beinhaltet die Finanzierung sowohl einen Revenue-Based Loan als auch eine Equity Komponente. Mit dem frischen Geld möchte Avallain starkes Wachstum und Innovationsgeschwindigkeit unterstützen.

Im Pandemie bedingten EdTech-Boom der letzten Jahre bewährte sich Avallain als verlässlich aufgestellter Pionier und langjähriger Partner der Bildungswelt und erfreute sich in der Folge beachtlichen Wachstums. Das 2002 gegründete preisgekrönte EdTech Scale-Up Avallain verfolgt die Mission, das menschliche Potenzial durch innovative, technologiegestützte Bildung freizusetzen und ermöglicht qualitätsorientierten Unternehmen und Organisationen, hochgradig interaktive E-Learning Lösungen zu erstellen und zu betreiben.

Round2 Capital erkannte das große Potenzial des Unternehmens noch 2020 und investierte damals einen 7-stelligen Betrag in das aufstrebende Scale-up. Nun hat der in Wien ansässigen Investmentfonds und europäischen Pionier für Revenue-Based Finance, der in führende Technologie und Software Scale-ups in Europa investiert, die Partnerschaft weiter vertieft und eine weitere Wachstumsfinanzierung in Höhe von 8 Mio. Euro, auf Revenue-Based Basis sowie mit einer Minority Equity Komponente, dem Schweizer Scale-Up zur Verfügung gestellt.

Revenue-Based Financing ist ein einfaches, transparentes und flexibles Finanzierungsinstrument für Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase befinden, das eine nicht verwässernde Finanzierung gegen Umsatzbeteiligung bis zu einer vordefinierten Obergrenze anbietet. Auch dieses Mal hat i5invest als Berater der Avallain AG fungiert und die Wachstumsfinanzierung mit Round2 Capital unterstützt.

Das frisch aufgenommene Kapital wird es Avallain, über die Möglichkeiten der eigenen Profite hinaus, ermöglichen, Produktinnovation für Kunden schneller einzuführen und weiter in bestehende sowie neue Märkte zu expandieren. Dabei wird Avallain auch weiterhin ganzheitliche Lösungen für die größten Herausforderungen und Potenziale der Bildungsbranche anbieten.

Diese Lösungen werden einer breiteren Strategie folgen, die sicherstellt, dass sie effektiv, sicher, nachhaltig und innovativ sind, damit Avallains Kunden gegenwärtig wie zukünftig ihrer Konkurrenz einen – oder mehrere – Schritte voraus sind. Des Weiteren wird Avallain seine Partnerschaften und sein Ökosystem weiter ausbauen, um den Kunden eine nahtlose Implementierung in ihre digitale Landschaft zu ermöglichen und von neuen Synergieeffekten zu profitieren.

„Wir freuen uns darüber, mit dieser Transaktion den nächsten Schritt in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Avallain zu setzen. Avallain’s Management Team, rund um Ursula und Ignatz, hat das initiale Investment von Round2 Capital aus 2020 dazu verwendet, die Firma ganzheitlich auf Wachstum auszurichten und begonnen, ihre neue SaaS-Anwendung Avallain Magnet auszurollen.

Nach der erfolgreichen Umsetzung dieser Prozesse freuen wir uns, diese Expansion mit unserer Finanzierung weiter unterstützen zu können. Education Technology ist neben Cybersecurity einer der Schwerpunkt-Sektoren von Round2 Capital. Avallain ist sehr gut positioniert, das weitere Wachstumspotenzial der Digitalisierung von Bildung zu adressieren“, erklärt Stefan Nagel, Managing Partner bei Round2 Capital.

„Ausgehend von der jüngsten drastischen Zunahme der Nachfrage nach Edtech während der Pandemie, hat Avallain sich erneut als solider und qualitativ hochwertiger Anbieter sowie zuverlässiger Partner für End-to-End-Edtech-Lösungen bewiesen. Um unsere führende Position in einem Umfeld von single-issue Neueinsteigern international zu festigen und auszubauen, haben wir uns entschlossen, zusätzliche Mittel von einem starken Partner aufzunehmen, der unsere Märkte und unser hohes Potenzial auf der Basis der erstklassigen Technologie und der in den letzten Jahren ausgebauten Marktposition kennt und schätzt.

Die bisherige Zusammenarbeit mit Round2 Capital war hervorragend und wir freuen uns, dass die Beteiligung eines Wachstums-Partners mit einer zu uns passenden Philosophie ausgeweitet wird. Bei dieser Deal Struktur behalten die Gründer die Kontrolle über das Unternehmen und erhalten ausreichend Potenzial für das nächste Kapitel“, so Ursula Suter, Co-Founder Avallain AG.

Bild Avallain Gründer Ursula Suter (vordere Reihe, 4. von links) und Ignatz Heinz (vordere Reihe, 1. von links) mit dem Avallain Leadership Team. © Avallain AG

Quelle talkabout. Kommunikationsberatung e.U.