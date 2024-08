Saisonstart mit den Skistars

Top Quality Skiing trifft auf die Profis des alpinen Skizirkus: Am 23. und 24. November 2024 finden in Gurgl die Auftaktrennen für den Slalom-Weltcup statt. Mit dem Audi FIS Ski Weltcup Damen und Herren Slalom setzt Gurgl neue Maßstäbe als Austragungsort. Auch der frühe Termin ist kein Zufall: In Gurgl beginnt der Winter früher als anderswo. Skifahrer können sich auf einen langen Winter mit High-End-Skiing freuen. Ski-In & Ski-Out vom Allerfeinsten bietet das Alpen-Wellness Resort Hochfirst*****.

Direkt vom Hochfirst auf die 3.000er Gipfel

Am hinteren Ende des Ötztals thront das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl, eines der exklusivsten und schneesichersten Skigebiete der Alpen. Schneesicher, weil sich die sonnigen Pisten in Höhenlagen zwischen 1.800 und 3.080 Meter Höhe in die Gebirgslandschaft schmiegen. Exklusiv, weil moderne Bergbahnen die Wintersportler bequem und ohne Wartezeiten zu den Ausgangspunkten ihrer erlebnisreichen Abfahrten bringen. Selten genießen Skifahrer derart viel Platz für ihre Schwünge. Von November bis April sind Skifahrer, Snowboarder und Freerider bei allerbesten Bedingungen in ihrem Element.

Alpines Hideaway direkt an der Piste

Es gilt als eine der traditionsreichsten Adressen im Tiroler Ötztal, vor allem aber als eine der exklusivsten und besten: Das Alpen-Wellness Resort Hochfirst*****. Zum Ruf des seit 90 Jahren familiengeführten 5-Sterne Resorts trägt zum einen die großartige Lage inmitten einer imposanten Bergkulisse bei, zum anderen sein exzellenter Service, die hervorragende Ausstattung und der charmante Luxusfaktor, der in jeder Ecke spürbar ist.

Die großzügige Architektur und der ausgeprägte Servicegedanke machen das Hochfirst zu einer unvergleichlichen Genussadresse. Luxuriöse Wohnwelten und ein exklusiver Beauty- & Spa Bereich erwarten die Wintergäste. Das großzügige „Alpen Spa“ eröffnet auf 1.500 m² eine exklusive Wellness- und Spa-Landschaft mit wärmenden Saunawelten und erholsamen Ruhezonen. Der In- & Outdoorpool im Angesicht der weißen Berggipfel schafft eine prickelnde Verbindung von draußen und drinnen. Die „Hochfirst Beauty“ verwöhnt mit exklusiven japanischen Treatments von Sensai. Den ganzen Tag ist die Hingabe zu erlesenen Speisen und Getränken spürbar.

Am Abend verwöhnt das Küchenteam im Restaurant mit einem exquisiten 6-Gang-Gourmet Menu, das Bodenständigkeit kreativ interpretiert und in den glanzvoll gedeckten Stuben für höchst angenehme Überraschungen am Gaumen sorgt. Im Weinkeller lagern erlesene Tropfen aus den besten Anbaugebieten der Welt. Die exklusive Vinothek „Santé“ bietet den stilvollen Rahmen für Weinverkostungen mit dem Sommelier oder für ein exklusives Private Dining mit Fondue oder Gourmet Menu. Kulinarische Meisterwerke erwarten Feinschmecker im ausgezeichneten À-la-carte-Restaurant „Gourmetstube Hochfirst“.

Entspannte „Quality-Time“ für Familien

Skiurlaub mit Kindern kann so bequem sein: Direkt hinter dem Hochfirst lernen die Skianfänger am Übungsgelände mit ihren Skilehrern spielerisch das Skifahren. Die Ganztagesbetreuung durch die Kinderskischule Obergurgl gibt den Eltern die Möglichkeit, das traumhafte Skigebiet voll und ganz auszukosten oder im exklusiven „Alpen Spa“ zu entspannen. Auch der Skischul-Sammelplatz befindet sich direkt hinter dem Hotel. Im „Hochfirst Kids Club“ erwartet die kleinsten Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit liebevoller Betreuung.

In der Winterruhe liegt die Kraft

Auch wer nicht auf den Ski vom Berg ins Tal schwingt, kommt in Obergurgl mit der kraftvollen Bergnatur in Berührung: Beim Langlaufen, Winterwandern, Skitourengehen, Rodeln, Eislaufen und Schneeschuhwandern. Sportbewusste Wintergäste können auf knapp 12 Kilometer Langlaufloipe auf Klassik- und Skatingstrecken, Höhen- und Übungsloipen ihre Kondition unter Beweis stellen. Nur drei Minuten vom Hochfirst entfernt, steigen sie in das Langlauf-Erlebnis ein. Die Skischule Obergurgl bietet Langlauf-Kurse an. Rund um Obergurgl verführen 12 Kilometer Winterwanderwege zu romantischen Spaziergängen durch die tiefverschneite Gebirgslandschaft.

Die Ötztaler Alpen sind ein wahres Paradies für jeden Skitourengeher. Herausfordernde Routen warten auf die Profis, die Anfänger können bei leichteren Routen in die alpine Welt schnuppern. Eine drei Kilometer lange, kurvenreiche Naturrodelbahn führt von der Berg- bis zur Talstation der Hochgurglbahn.

Traditionshaus seit 1934

Das Hochfirst blickt auf eine lange Tradition zurück, welche über Generationen hinweg ein Credo geeint hat: Gutes in Perfektion zu vollenden. „Wir sind dankbar, unser 90-jähriges Jubiläum in der kommenden Wintersaison feiern zu dürfen“, so die Gastgeberfamilie Fender, „Heute blicken wir mit Stolz auf zahlreiche Auszeichnungen, die bestätigen, dass das Hochfirst zu den führenden Adressen der alpinen Skihotels gehört.“

Ski Opening Package (20.11.24–01.12.24)

Leistungen: 4 Tage wohnen inklusive aller Hochfirst Wohlfühlleistungen, 1 Teilmassage, 3-Tages-Skipass, gratis Skitest – Preis p.P.: ab 1.346 Euro

Alpen-Wellness Resort Hochfirst*****

Gurglerstraße 123

6456 Obergurgl

Tel.: +43/5256/63250

info@hochfirst.com

https://www.hochfirst.com/

