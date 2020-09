SWEET DREAMS ARE MADE OF CARAMEL

Der neue Salty Crunchy Caramel von Spooning lässt Karamellträume wahr werden!

Genau hiervon hast Du geträumt: Keksteig zum Löffeln – ganz ohne schlechtes Gewissen und ohne Bauchschmerzen sowieso! Die fantastischen Kreationen von SPOONING aus Berlin sind Soulfood für alle Naschkatzen und Genießer, die Spaß am ungehemmten Entdecken und schamlosen Experimentieren haben.

Schon so lange sie denken kann, hat Diana Hildenbrand den Keksteig immer lieber genascht als die fertigen Plätzchen zu futtern. Früher, bei ihrer Oma in der Küche, und später beim Adventsbacken mit der besten Freundin. Und weil sie auch in der Schwangerschaft mit ihren Zwillingen nicht auf dieses Vergnügen verzichten wollte, entwickelte sie ein perfektes Keksteig-Rezept ganz ohne rohe Eier und Backpulver, aber dafür mit einem hitzebehandeltem Mehl. Unfassbar lecker und einfach viel zu schade, um es nicht zu teilen! „Ich wollte immer schon selbst im Food-Bereich gründen“, sagt die studierte BWLerin, deren Lebensgefährte Constantin Feistkorn sie seither tatkräftig bei ihrer Mission unterstützt. Und die lautet: Keksteig für alle!

2017 sorgte das Paar mit SPOONING zunächst auf diversen Food-Märkten für verzückte Gesichter.

Und zu einem Zeitpunkt, als es ein ähnliches Konzept bloß in New York gab, eröffneten die Pioniere aus Prenzlauer Berg ihre eigene Cookie Dough Bar im angesagten Kollwitzkiez. Ein Paradies für alle bekennenden Schüsselauskratzer und Rührbesenabschlecker! Das stetig wachsende Repertoire von 20 Sorten wie Cookies ’n‘ Dream, Chocolate Peanut oder Caramel Overload lässt die wildesten Keksteigträume wahr werden. Und dank des Erfolgs in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ können nicht nur die Besucher der mittlerweile drei Cookie Dough Bars in Berlin und Stuttgart ihre Lieblingssorte löffeln.

„Keksteig aus dem Backwaren-Regal, den man zu Hause ganz unkompliziert anrühren kann, wird in Rewe Märkten, bei Edeka, Kaufland und weiteren Supermärkten verkauft“, sagt Constantin Feistkorn. Nach dem erfolgreichen TV-Auftritt waren sämtliche Märkte innerhalb von 48 Stunden komplett ausverkauft. Seither ist die Nachfrage ununterbrochen hoch und das SPOONING-Duo steht im lebhaften Austausch mit den vor allem weiblichen Fans, die in ihrer Kreativität kaum zu bremsen sind. „Sie löffeln unseren Teig nicht nur zum Kaffee, sondern erfinden eigene Eis-Sorten oder verwandeln ihn in tiefgekühlte Cake-Pops“, erzählt Diana Hildenbrand, die sich bereits diebisch auf die spektakulären neue Sorte Salty Crunchy Caramel freut. Wie bei allen anderen Kreationen muss man auch hier nur ein wenig Butter oder Margarine und Milch oder Wasser hinzufügen, mixen und draufloslöffeln.

Auf eine gesunde Ernährung achtet das Paar natürlich trotzdem:

„In erster Linie sind wir jedoch Lustesser, die nicht alles zu dogmatisch sehen.“ Und dazu gehört es unbedingt, in oftmals stressigen Zeiten auch einfach mal nachzugeben. Wie das perfekt funktioniert, können als nächstes die Lüneburger in einer eigenen Cookie Dough Bar erleben. Backen kann man den SPOONING-Keksteig übrigens auch. Aber in den allermeisten Fällen schafft er es einfach nicht bis in den Ofen…

Quelle Mrs. Politely DELICIOUS PR GmbH