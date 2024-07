Sambias Liuwa-Ebenen: Wo man die Gnuwanderung am besten beobachtet

In den Liuwa Plains, die jedes Jahr von Steppe zum Feuchtgebiet werden, gibt es die Auswahl zwischen Villas, Lodges und Camping, um der zweitgrößten Gnuwanderung der Welt beizuwohnen.

Der abgeschiedene Liuwa Plain National Park liegt in den oberen Sambesi-Auen im Westen Sambias und hat ein reiches Naturschutzerbe. Ursprünglich vom König von Barotseland zum Schutzgebiet für Wildtiere ausgewiesen, erlebte die Liuwa-Ebene eine turbulente Zeit des Niedergangs aufgrund von nicht nachhaltigen Praktiken und Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren.

Mittlerweile haben die seit 2003 verstärkten Konservierungsbemühungen gefruchtet und die Landschaft zu neuem Leben erweckt. Heute ist die Liuwa-Ebene ein blühender Zufluchtsort für eine steigende Anzahl an Wildtieren. Saisonale Überschwemmungen verwandeln die Ebene regelmäßig in ein üppiges Feuchtgebiet, Schauplatz der zweitgrößten Gnuwanderung Afrikas. Aufgrund ihrer geringen Bekanntheit kann man diese atemberaubende Migrationsbewegung von 40.000 bis 50.000 Gnus, Zebras, Tsessebe und Letschwe ungestört beobachten, die ab November auch Raubtiere, wie Wildhunde, Hyänen, Geparden und Löwen, anzieht.

Im Folgenden haben wir eine Liste der besten Unterkünfte und Safarierlebnisse zusammengestellt, die es Reisenden ermöglichen, dieses einmalige Schauspiel aus erster Hand zu erleben und die weite und abgelegene Wildnis der Liuwa Plains zu erkunden.

King Lewanika Lodge

Die King Lewanika Lodge bietet mit ihren sechs Villen mit offener Fassade, darunter eine geräumige Familienvilla mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern, einen exklusiven, immersiven Aufenthalt. Benannt nach König Lewanika vom Volk der Lozi, der die Liuwa-Ebene in den 1880er Jahren zum Schutzgebiet erklärte, wird das Camp seiner historischen Bedeutung durch die Verwendung lokaler Bautechniken und nachhaltiger Materialien gerecht. Die mit Solarenergie betriebenen Villen verfügen über Innen- und Außenduschen, Lounges und Verandas, die die Verbindung zur Natur noch verstärken. Die Gäste können eine Reihe von Aktivitäten genießen, darunter Pirschfahrten, Wandersafaris, Kanufahren und Angeln.

Liuwa Camp

Das im Dezember 2023 eröffnete Liuwa Camp ist eine Lodge mit Vollpension und verfügt über acht Zeltchalets mit eigenem Bad, darunter eine Familieneinheit mit zwei separaten Chalets, die Platz für bis zu 18 Gäste bieten. Jedes Chalet ist strategisch auf erhöhten Decks platziert, um Privatsphäre zu gewährleisten und einen Panoramablick auf die Ebenen und das Wasserloch des Camps zu bieten. Der zentrale Bereich des Camps ist ein lebendiges Zeugnis der Lozi-Kultur und umfasst einen luftigen Speisesaal, eine geräumige Lounge und eine Bibliothek, die alle unter einem Zeltdach untergebracht sind. Die Gäste können tagsüber an Pirschfahrten teilnehmen oder die Gegend zu Fuß auf einer der berühmten sambischen Wandersafaris erkunden.

Liuwa Plains Mobile Safari

Entdecken Sie die abgelegene Wildnis des Liuwa Plain National Park auf einer gemütlichen mobilen Safari. Unter der Leitung fachkundiger Führer tauchen die Gäste bei dieser Safari in das Savannengrasland ein und machen eine komfortable und authentische Erfahrung im Rahmen exklusiver Campingplätze mit Unterbringung in drei Meru-Zelten, die bis zu sechs Gästen Platz bieten. Die Safari umfasst Pirschfahrten und geführte Wanderungen, bei denen man Wildtiere wie Gnus, Zebras, Löwen, Geparden und über 330 Vogelarten beobachten kann.

Die Liuwa Plains Mobile Safari wird auf privater Basis gebucht. Die Abfahrtszeiten im November richten sich nach der Gnuwanderung. Mehr Informationen finden Sie hier: www.expertafrica.com

Liuwa Plain Campingplätze

Der Liuwa Plain National Park bietet vier abgelegene Campingplätze, die jeweils bis zu 20 Personen in vier Zelten beherbergen und ideal für Selbstversorger mit eigenen 4×4-Fahrzeugen sind. Die Campingplätze verfügen über Toiletten mit Wasserspülung und warme Duschen, die von Campwächtern betreut werden. Diese Campingplätze, die von der Gemeinde betrieben werden, bieten eine einzigartige Begegnung mit unberührter Wildnis. Lyangu, mit leichtem Zugang zum westlichen Parkgebiet, ist ideal, um Hyänen, Lechwe und Gnus zu beobachten, und bietet eine herrliche Vogelwelt. Katoyana, zentral gelegen, bietet Zugang zu Waldgebieten und häufige Sichtungen von Hyänen, Löwen und Geparden. Kwale, im südlichen Teil des Parks, ist bekannt für Büffelsichtungen. Mukalabumbu im Norden ist ideal für Erkundungstouren. Die nahe gelegenen Miyanda-Teiche ziehen viele Vögel an, und es werden häufig Löwen gesichtet. Sikale, der abgelegenste Ort im äußersten Norden, erfordert Selbstversorgung, belohnt die Besucher aber mit einem ruhigen Wildnis-Erlebnis und Gnu-Ansammlungen in den kühleren Monaten.

Bild:Gnu vor Sonneuntergang © Classic Zambia

Quelle:KLEBER GROUP