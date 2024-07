Tricentis übernimmt SeaLights – und setzt neuen Branchen-Standard für Quality Engineering

Mit der umfassenden Abdeckung von KI-gestützter Quality Intelligence entlang der gesamten CI/CD-Pipeline baut das Unternehmen seine Marktführerschaft im Bereich Quality Engineering weiter aus

Tricentis, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestütztem Continuous Testing und Quality Engineering, gibt die Übernahme von SeaLights bekannt, einer SaaS-basierten Plattform für Software Quality Intelligence. SeaLights bietet erweiterte Funktionen für noch umfassendere Transparenz und Einblicke in Code und Tests über die gesamte CI/CD-Pipeline (Continuous Integration und Continuous Deployment) hinweg. Mit der Übernahme baut Tricentis seine Marktführerschaft im Bereich Quality Intelligence weiter aus.

SeaLights wurde 2015 gegründet und bietet großen Unternehmen die Art von Kennzahlen, Rückverfolgbarkeit und Einblicke, die sie benötigen, um ihre Qualitätsziele sicher zu erreichen und Software schnell zu liefern. SeaLights nutzt „Agents“, um Code auf Tests abzubilden und geänderten Code zu bewerten. Anschließend kommt maschinelles Lernen (ML) zum Einsatz, um Qualitätsrisiken bei Software-Releases zu identifizieren. Mit dieser „Shift-left“-Fähigkeit können Softwareentwicklungsteams sich auf eine minimale Anzahl von Funktionstests konzentrieren, dadurch Zeit zu sparen und die Bereitstellung von Releases beschleunigen.

„In den komplexen, schnelllebigen IT-Umgebungen von heute ist KI-gestützte Quality Intelligence ein absoluter Game Changer“, erklärt Kevin Thompson, Chief Executive Officer von Tricentis. „Tricentis hat mit der umfangreichen und stabilen Abdeckung von SAP-Umgebungen Pionierarbeit in der Kategorie Quality Intelligence geleistet. Durch die zusätzlichen Fähigkeiten von SeaLights erweitern wir diese führende Position unserer umfassenden Quality-Intelligence-Lösungen jetzt auch auf ein breiteres Spektrum von Anwendungen und Umgebungen.“

Tricentis kann seinen Kunden nun KI-gestützte Quality Intelligence über SAP-Umgebungen hinaus anbieten, und zwar sowohl für individualisierte als auch für standardisierte Anwendungen – einschließlich Testauswirkungsanalyse (Test Impact Analysis, TIA), Qualitätsrisikomanagement (QRM), Fehler-Ursachen-Analyse (Root Cause Analysis, RCA) und Unterstützung aller Programmiersprachen. Mit dieser leistungsstarken Lösung können Softwareentwicklungsteams: verstehen, wo neue Codeänderungen Auswirkungen haben können; das Risiko neuer Codeänderungen einschätzen; feststellen, ob es Lücken in der Codeabdeckung gibt; Fehler beheben, die durch Codeänderungen entstanden sind – und das alles in einem kontinuierlichen Automatisierungstestzyklus.

Eran Sher, CEO und Co-Founder von SeaLights, der als Executive Vice President (EVP) und General Manager, Quality Intelligence, zu Tricentis wechselt, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tricentis, dem führenden Unternehmen im Bereich Continuous Testing und Quality Engineering. Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, der es uns ermöglicht, unsere Reichweite und unseren Einfluss zu vergrößern. Gemeinsam werden wir die Art und Weise, wie Unternehmen an Softwarequalität herangehen, verändern und sie intelligenter, effizienter und zuverlässiger machen. Unsere kombinierte Expertise wird die nächste Generation von Quality Intelligence vorantreiben und einen neuen Standard für die Branche setzen.“

Nach dem Kauf von Waldo im Juli 2023 ist dies die zweite Übernahme von Tricentis innerhalb der letzten zwölf Monate. Tricentis wurde 2007 gegründet und betreut heute mehr als 3.000 Kunden in 19 Ländern, darunter mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen.

Bild:Kevin Thompson, Chief Executive Officer von Tricentis (Quelle: Tricentis)

Quelle:Tricentis