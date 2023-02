Paradiesische Aussichten: Mit dem Sanctuary Cap Cana, A Luxury Collection All-Inclusive Resort ist das Portfolio von Marriott Bonvoy im Januar 2023 um ein weiteres Haus in der Dominikanischen Republik gewachsen.

Neben Übernachtungen sowie Verpflegung und Getränken beinhalten Aufenthalte die Teilnahme am vielfältigen Freizeitangebot. Insgesamt verfügt das Adults-Only-Domizil über 324 Zimmer und Suiten in modernem Design, alle hochwertig ausgestattet, viele mit großzügigen Terrassen, privaten Pools und Meerblick. Badevergnügen bietet neben dem hoteleigenen Strand des Fünf-Sterne-Resorts auch die Poollandschaft mit sechs Außenbecken, eines davon mit Salzwasser.

Das Sanctuary Spa, ein Fitnesscenter, Beach-Volleyball, Bike-Touren, Spanischkurse und die hoteleigene Sanctuary Town runden das Angebot ab. Zu den absoluten Highlights zählt die Castle Island Suite mit über 500 Quadratmetern Wohnfläche auf einer eigenen Insel. Aufgeteilt auf zwei Stockwerke versprechen zwei Schlafzimmer, ebenso viele Bäder, jeweils ein Wohn- und Essbereich sowie drei Panorama-Innenpools ein Extra an Platz und Privatsphäre. Der Übernachtungspreis in einer Junior Suite Ocean View startet bei 215 Euro pro Person, eine Nacht in der Castle Island Suite ist ab 735 Euro pro Person buchbar. Weitere Informationen finden sich unter www.marriott.com.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Sanctuary Cap Cana einen inspirierenden Rückzugsort mit komfortablem All-Inclusive-Konzept anzubieten”, so Brian King, President Caribbean & Latin America, Marriott International. „Mit seinen weißen Sandstränden und dem türkisblauen Wasser gehört Cap Cana zudem zu den begehrtesten Küstenabschnitten des Landes, ideal also für anspruchsvolle Gäste.“ Für die Marke The Luxury Collection ist das Adults-Only-Refugium das weltweit erste All-Inclusive-Resort. Dazu arbeitete Marriott mit Playa Hotels & Resorts zusammen.

Das Portfolio von All-Inclusive by Marriott Bonvoy umfasst neun führende Marken in Lateinamerika und der Karibik. Das Angebot lässt dabei keine Wünsche offen und bietet exzellenten Service, kulinarische Vielfalt und Erlebnisse für jede Altersgruppe. In den kommenden Jahren wird das Angebot besonders im Luxussegment durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit The Ritz-Carlton, JW Marriott, W Hotels und The Luxury Collection erweitert.

Marriott Bonvoy punktet derweil mit 30 Marken in 138 Ländern auf der ganzen Welt. Mitglieder des gleichnamigen und kostenfreien Bonusprogramms erhalten neben exklusiven Vorteilen, Punkte für Aufenthalte in teilnehmenden Hotels sowie durch Ausgaben mit Partnerkreditkarten.

Quelle Bild und Text: STROMBERGER PR GmbH