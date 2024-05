Schlaflos in Anchorage: Magie der Mitternachtssonne – die beste Reisezeit

Downtown Anchorage: Im Juni verwandelt sich die Innenstadt von Alaskas größter Metropole in ein großes Party-Areal. Die Tage sind lang lediglich eine leichte Dämmerung stellt sich um Mitternacht ein. Umso mehr haben daher Einheimische wie Gäste große Lust draußen zu sein. Die Feierlichkeiten mit Konzerten, Straßenkünstlern, Ständen, Wettbewerben und Aktionen für Kinder verteilen sich auf den Town Square Park, den Peratrovich Park und die Straßen E und G. Sportlicher geht es beim Angeln, Golfen oder Wandern bis spät in die Nacht zu.

Der Anchorage Mayor’s Marathon am 22. Juni lockt tausende von Menschen, die Freude am Laufen oder Walken haben. Es stehen mehrere Distanzen zur Auswahl, vom Fünf-Meilen-Lauf, über Marathon und Halbmarathon bis zur Marathon-Staffel. Die Strecke führt an der Küste entlang und durch die Stadtwälder von Anchorage, wo sich auch Elche und andere Wildtiere aufhalten.

Angler nützen die Mitternachtssonne für den großen Fang. Im Ship Creek, nur wenige Schritte von Downtown Anchorage entfernt, findet zwischen 14. und 22. Juni das Slam’n Salm’n Derby statt. Wer den größten Königslachs fängt oder einen speziell markierten Fisch an den Haken bekommt, kann Geld oder neue Ausrüstung gewinnen.

Flattop Mountain ist der Stadtberg von Anchorage. Von oben hat man einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt, aufs Meer und die umliegenden Bergketten. Um die Sonnwende herum veranstalten die Wanderer kleine Feste auf dem Gipfel, viele übernachten in Zelten und genießen die zauberhafte Atmosphäre. Verliebte treffen sich gerne hier, um den Sonnenuntergang zu genießen.

Golfen: Abschlag um 22 Uhr? Kein Problem in den hellen Sommernächten. Der 18-Loch-Platz des Golf Club Anchorage liegt hoch über der Stadt mit Blick auf Anhorage, die Cook Meeresbucht und bei gutem Wetter bis zum Mount Denali

Baseball ist in den USA so populär wie bei uns Fußball. Daher erfreut sich das Baseball-Turnier unter der Mitternachtssonne großer Beliebtheit. Die Lokalmatadoren, die Glacier Pilots, werden frenetisch angefeuert.

Weitere Infos:

Visit Anchorage, Anchorage, Tel. 001-907-257-2363, www.anchorage.net. Das Blockhaus der Tourist-Info liegt zentral in der 4th Avenue. Das Büro ist eine Straße weiter gezogen: 142 W. Fifth Avenue, Anchorage, AK 99501. Die Anreise ist in den Sommermonaten direkt ab Frankfurt mit Condor und Discover Airlines in etwas über neun Stunden möglich.

Bild Foto: Visit Anchorage / Teri Hendricks

Quelle HEISS PUBLIC RELATIONS