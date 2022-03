HERBLIZ präsentiert seine Schlaftropfen: Das ideale Produkt für alle, die leichter einschlafen wollen und sich nach einem erholsamen Schlaf sehnen.

Mit seinem aktuellsten Produktlaunch geht HERBLIZ wie gewohnt neue Wege – und hat sich effiziente Technologien zunutze gemacht, die eine noch schnellere Wirksamkeit des Hauptbestandteils Melatonin fördern: Die deutlich erhöhte (15-fache) Bioverfügbarkeit des natürlichen Schlafboosters sorgt für eine viel schnellere Absorption des Stoffes. Im Detail bedeutet dies, dass nur wenige Minuten vergehen, bis das Melatonin den Blutkreislauf erreicht und seine entspannende Wirkung entfalten kann.

Denn obwohl es sich beim Schlafen um eine der natürlichsten Tätigkeiten überhaupt handelt, fällt diese immer mehr Menschen schwer. Statt schnell ein – und tief durchzuschlafen, liegen sie viel zu lange wach, grübeln stundenlang oder finden die wohlverdiente Nachtruhe nur in Etappen. Das Ergebnis? Häufig eine unschöne Kombination aus Erschöpfung, verminderter Konzentrationsfähigkeit und richtig schlechter Laune. Außerdem können dauerhafte Schlafprobleme bekanntermaßen auch zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen.

Was steckt drin?

Melatonin: Melatonin, oft auch als Schlafhormon bezeichnet, ist ein zentraler Bestandteil des Schlaf-Wach-Zyklus des Körpers. Seine Produktion steigt mit der abendlichen Dunkelheit an, was einen gesunden Schlaf fördert und dazu beiträgt, unseren zirkadianen Rhythmus zu steuern. Der Körper produziert also Melatonin auf ganz natürliche Weise, aber nicht jeder verfügt über die für einen erholsamen Schlaf erforderliche Menge an Melatonin.

Kurz vor dem Schlafengehen eingenommen, kann Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel dazu beitragen, die Zeit bis zum Einschlafen zu verkürzen. Außerdem kann Melatonin aufgrund seines Zusammenhangs mit dem Schlaf- und Wachrhythmus helfen, Jetlag zu behandeln.

Reishi-Extrakt: Ein reichhaltiger asiatischer Vitalpilz, der seit Hunderten von Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin Anwendung findet.

Lavendel- und Orangenöl: Lavendel- und Orangenöl sind die perfekte Kombination aus würziger Süße und blumiger Raffinesse. Lavendel wurde hier für sein beruhigendes Aroma hinzugefügt.

Die Melatonin Schlaftropfen von HERBLIZ sind ab dem 29.03.2022 für 14,90€ unter www.herbliz.com erhältlich.

Quelle HERBLIZ by NGP Berlin GmbH