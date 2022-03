Deine-SnackBox bietet neue Süßigkeiten und herzhafte Snacks im praktischen Mix an

Wer kennt es nicht, die letzte Mahlzeit ist gefühlt erst vor 5 Minuten gewesen und die nächste noch so fern, aber etwas Appetit ist schon vorhanden. Ein kleiner Snack muss her! Dabei stellt sich die Frage immer wieder zum Altbekannten greifen oder doch lieber was Neues ausprobieren?

Wer gerne etwas Snack-Abwechslung steht dann vor der nächsten Frage, was soll es denn dieses Mal sein? Es gibt so viele verschiedene Snacks, wie es Geschmäcker gibt. Das scheinbare unendliche Angebot kann durchaus überfordernd wirken, das Unternehmen Deine-SnackBox sorgt da für Abhilfe.

Deine-SnackBox richtet sich gezielt an Unternehmen, die eine Vielfalt an Snacks für ihre Mitarbeiter*innen anbieten wollen, ohne direkt zehn verschiedene Arten von Snacks in den Einkaufkorb zu legen. Im praktischen Monatsabo kann die Box dabei direkt ins Büro geliefert werden.

Liebevoll kuratiert, beinhaltet die Box jeden Monat unterschiedliche Snacks und Getränke. So können neben bekannten Favoriten auch neue potenzielle Lieblingssnacks entdeckt werden. Dabei bleibt eins jeden Monat gleich – die Vielfalt. Von süß bis herzhaft ist jedes Mal etwas dabei. Das Team von Deine-SnackBox wählt dabei stets hochwertige Produkte aus, die mit natürlichen Zutaten hergestellt werden.

Auch Privatpersonen können sich etwas Abwechslung nach Hause liefern lassen, ohne dabei ewig vor dem Supermarktregal zu stehen. Beim nächsten Spieleabend mit einem vielfältigen Snack-Angebot auftrumpfen? Mit Deiner-SnackBox muss sich niemand mehr zwischen süß und herzhaft entscheiden.

Es ist direkt für jeden etwas dabei. Angeboten wird Deine-SnackBox dabei in zwei verschiedenen Größen. Bei der kleinen Box sind es mindestens acht verschiedene Leckereien, während bei der großen Box sechzehn verschiedene Snacks direkt an die gewünschte Adresse geliefert werden. Deine-SnackBox kann als Abo oder auch als Einzelbox für besondere Anlässe bestellt werden.

Quelle TrendRaider GmbH