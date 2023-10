Schneeschuhwandern: großer Fuß, kleiner Footprint

Lautlos durch die eisige Ammergauer Alpenwelt gleiten. Dick vermummt durchs weiße Trentino stapfen. Sanfte Spuren durchs weiß gepuderte Fjell ziehen. Oder auf leisen Sohlen das tief verschneite Reich Draculas erobern. Schneeschuhwandern entspannt, macht fit, erfordert wenig Vorkenntnisse und kaum Ausrüstung. Und ist dabei umweltfreundlich – großer Fuß, kleiner Footprint: Schneeschuhwanderer brauchen keine präparierten Pisten, keinen Lift, keine Bergbahn – ihnen reicht die pure Natur. Aktiv- und Erlebnisspezialist Wikinger Reisen hat 17 verschiedene Touren im Programm – zwölf davon in kleinen Gruppen mit Guide.



Märchenhaft: Auf Ludwigs Spuren durch die Ammergauer Alpen

Big Foot Royal: Auf den Spuren des Märchenkönigs Ludwig II. erobert die kleine Wikinger-Gruppe gemeinsam die Ammergauer Alpen: rund um Pürschling und Hörnle, Schleifmühlklamm und Böhmerweiher. Abends ist königliches Relaxen angesagt: Das 4-Sterne-Hotel Sonnenhof in Oberammergau verwöhnt seine Gäste mit Bio-Landhaus-Sauna, Kneipp-Tretbecken und einem Felsgrotten-Dampfbad.

Still-romantisch: Schneeschuhparadies Trentino

Stille Winterwälder und romantische Dörfer rechts und links, die Brenta-Dolomiten im Panorama, unberührte weiße Pracht unter den Brettern. Auch das Trentino ist ein Paradies für Schneeschuhwanderer: Outdoorfans wandern gemeinsam durch das Val Meledrio, oberhalb der Passhöhe Campo Carlo Magno und durch das „vergessene Tal“ rund ums Bergdorf Bagni di Rabbi.

Urig-cool: Big Foot im norwegischen Fjell

Mit dem Big Foot durch unberührte Schneelandschaften stapfen, durchatmen, relaxen – der norwegische Winter ist ein echter Entschleuniger. Und der Landstrich Valdres rund um die gemütlich-komfortable Gomobu Mountain Lodge noch immer ein Geheimtipp: urig-cool, mitten im weiß gepuderten Fjell und weitab von allem. Die Wikinger-Gruppe unternimmt von hier aus einfache Schneeschuhtouren, picknickt in einem traditionellen „Gapahuk“ und genießt mit jedem Atemzug die unberührte Winteridylle.

Tierisch abenteuerlich: Auf großem Fuß durch Draculas Reich

Wer Unbekanntes, Natur und Abenteuer will, wird die rumänischen Karpaten lieben. Im wilden Reich Draculas ist die kleine Wikinger-Gruppe meist ganz allein unterwegs. Auf großem Fuß und mit erfahrenem Guide folgt sie den Spuren von Wölfen und Bären. Rastet in versteckten Dörfern, spricht mit Schäfern, fühlt den authentischen Alltag. Krönender Abschluss ist eine Wanderung im Nationalpark Piatra Craiului in den Südkarpaten: Er fasziniert mit bizarren Schluchten, Klüften, Klammen und einem weitverzweigten Höhlensystem.

Bild : Abschalten und mit dem Big Foot durch unberührte Schneelandschaften stapfen – der norwegische Winter ist ein echter Entschleuniger

Quelle Wikinger Reisen