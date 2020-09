Schreibpilot bringt neuen Schwung ins Schreibenlernen!

Share Facebook

Mit dem Schreibpiloten lernen Kinder Schreiben mit Spaß und Leichtigkeit

Eine gute Schreibmotorik ist auch im digitalen Zeitalter wichtig und für die Schulkarriere Voraussetzung. Mit dem Schreibpiloten lernt jeder das Schreiben selbständig mit Spaß und Leichtigkeit! Praktische Schwungübungen führen den Stift in der Kinderhand wie automatisch – bis es schließlich ganz mühelos von alleine funktioniert. In der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ schickten die Gründer Kai Döringer und Hasan Saygili die Jury für einen Pitch-Moment zurück auf die Schulbank und überzeugten sie schnell von dem smarten Lernheft. So gewannen sie ihren Wunschinvestor Ralf Dümmel für einen Deal.

„Schreiben ist so ein wichtiges Kulturgut in unserem Land der Dichter und Denker! Daher ist es ein wundervolles Gefühl, beim Schreibenlernen zu helfen. Wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, zu sehen, wie viel Spaß die Kinder beim Ausprobieren unserer Schreibpiloten haben.“ Kai Döringer von Schreibpilot

Das intelligente und kindgerechte Lernsystem bringt Schwung ins Schreibenlernen:

Die Buchstaben und Zahlen sind auf den Seiten des Heftes eingeprägt und führen den Schwung des Stiftes wie von selbst. So tastet sich das Kind langsam an die Zeichen heran, erfährt schnelle Bestätigung durch direkte Erfolgserlebnisse und verinnerlicht die Handbewegung durch Wiederholungen. Eine immense Unterstützung für Groß und Klein: Der Schreibpilot eignet sich für Vor- und Grundschüler.

Der Schreibpilot ist im Handel und unter www.schreibathlet.de aktuell für 9,99 € erhältlich.

„Welche Eltern wünschen sich nicht, dass ihre eigenen Kinder besser und vor allem sauberer schreiben? Der Schreibpilot ist die Rettung, denn hier lernt man das Schreiben mit Spiel und Spaß. Mir persönlich hätte der Schreibpilot damals echt geholfen. Mich haben Hasan und Kai mit dem Schreibpilot sofort überzeugt: Auf die Schönschrift, fertig, los…“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

Eingeprägte Buchstaben und Zahlen führen die Hand: Das Kind fährt mit einem Stift die Rillen nach und erlernt so spielerisch die richtige Schreibbewegung

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Quelle segmenta communications GmbH/DS Produkte GmbH