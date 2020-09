TV Psychologe Rolf Schmiel neu im hajoona Beirat

Share Facebook

Der hajoona Beirat wird ab Oktober durch ein neues Mitglied verstärkt und zwar durch Deutschlands bekanntesten TV Psychologen Rolf Schmiel.

Der Diplom-Psychologe ist wöchentlich als Experte in Fernsehen und Radio zu erleben (u. a. ARD, WDR und ZDF). Internationale Konzerne und traditionsreiche Mittelständler schätzen ihn als begeisternden Keynote Speaker. Sein einzigartiger Vortragsmix aus Psychologie, Motivation und Spaß inspiriert seit vielen Jahren die Kunden und Mitarbeiter renommierter Unternehmen, wie Audi, Coca-Cola, Daimler, Lufthansa, Shell, Würth, Xerox & Zeppelin.

Auch die hajoona Vertriebspartner durften ihn bereits bei hajoona Events als Keynote Speaker und bei hajoona Campus Veranstaltungen als Coach erleben.

Rolf Schmiel besetzt im hajoona Beirat in erster Linie die Themen Aus- und Weiterbildung. Neben der Produktentwicklung, die im hajoona Beirat von drei Heidelberger Professoren begleitet wird, wird durch seine Verstärkung nun ein weiterer Fokus auf die Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung der selbständigen hajoona Vertriebspartner gelegt. Beide Themen sind für hajoona essentiell, um die langfristige Vision als „Global Player“, „Weltmarke made in Germany“, „Qualitätsführer Produkte“, „Welten- und Wertegemeinschaft“ mit einem „revolutionären Arbeitskonzept“ zu verwirklichen und so die Zukunft von vielen 1000 Vertriebspartnern und Kunden positiv zu gestalten.

Quelle hajoona GmbH