Sdui erweitert Series-A-Finanzierungsrunde auf 25 Millionen Euro

Das deutsche Startup Sdui sichert sich weiteres Kapital, um in die Skalierung des Unternehmens zu investieren. Sdui entwickelt das Betriebssystem für den digitalen Bildungsalltag und erleichtert mit Funktionen wie Chat, digitalem Klassenbuch oder Cloud die Kommunikation und Organisation in Schulen und Kitas. Durch gezielte Internationalisierung und den Ausbau des Produkts will sich Sdui noch breiter als zuverlässiger und innovativer Digitalisierungspartner für Bildungseinrichtungen in ganz Europa aufstellen.

Investoren sehen große Zukunft in der Ed-Tech-Branche

Sowohl Bestandsinvestoren als auch neue Kapitalgeber sind an der erweiterten Finanzierungsrunde beteiligt, die von HV Capital und Haniel angeführt wird. Sduis Bewertung steigt durch die Kapitalerhöhung in den dreistelligen Millionenbereich.

Daniel Zacharias, Gründer und CEO von Sdui:„Mit einem Umsatzwachstum von mehr als 300 Prozent seit der initialen Series A im März 2021 konnte Sdui beweisen, wie viel Potenzial noch in unserem Geschäftsmodell steckt. Wir freuen uns sehr, dass renommierte Investoren unsere Zukunftsstrategie weiterhin unterstützen. Diese Investitionen schlagen die Brücke zur Profitabilität und ermöglichen es uns, weiteres Wachstum im aktuellen Finanzmarktumfeld umzusetzen.“

„Wir sind mehr als beeindruckt von der Fähigkeit des Sdui-Teams, ein marktführendes, cloudbasiertes Betriebssystem für die so wichtige Aufgabe der Bildungsdigitalisierung zu entwickeln“, sagt Felix Klühr, Partner bei HV Capital, dem führenden Frühphasen- und Wachstumsinvestoren in Deutschland. „Bei Sduis starkem und kapitaleffizientem Wachstum haben wir gerne unser Investment aufgestockt. Wir sind sicher, dass das Unternehmen genau zur richtigen Zeit in die richtige Richtung skaliert.“

Zu den Bestandsinvestoren zählt auch Haniel. „Wir betrachten unser Engagement als absolut solides Investment in ein vergleichsweise junges, aber bereits extrem professionelles Unternehmen mit einem klaren USP für die Nutzer in einem riesigen Markt und mit einer vielversprechenden Zukunftsstrategie“, sagt Philipp Göhre, Lead Growth Capital bei dem familiengeführten und Purpose-getriebenen Investor, dessen Ziel es ist, enkelfähige Unternehmen aufzubauen, die mit nachhaltigen Geschäftsmodellen überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen.

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und das Ed-Tech VC Brighteye Ventures haben ihre Beteiligungen ebenfalls aufgestockt. Alex Spiro Latsis, Partner bei Brighteye: „Sdui hat das Zeug dazu, Bildungseinrichtungen von innen heraus grundlegend zu transformieren, indem die Plattform Effizienz, Kommunikation und den sicheren Umgang mit Daten durch die Bereitstellung von digitalen Werkzeugen und Produkten in einer Weise verbessert, wie es nur wenige Unternehmen können.“

Neu im Sdui-Investorenkreis ist der VC- und Private-Equity-Profi Dr. Michael Hinderer, derals Business Angel mit seinem Family Office JSM Hinderer GmbH investiert. Zu seinen unternehmerischen Erfolgen gehören die Mitgründungen von APAX, GCA Altium und des Klima-Startups 1KOMMA5°. Darüber hinaus bringt Hinderer jahrzehntelange Erfahrung in der Internationalisierung von Unternehmen mit ein.

Zu guter Letzt stellt der Kreditfinanzierer Kreos Capital im Rahmen der Erweiterung der Series A zusätzliches Kapital zur Verfügung, um Sduis anorganisches Wachstum zu unterstützen.

Lösung für den digitalen Bildungsalltag

„Wir betrachten den einfachen Zugang zu Bildung als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und als wesentliche Voraussetzung für die Zukunft Europas. Wir sind davon überzeugt, dass Sdui ein innovatives, digitales Betriebssystem für Schulen und Kitas zur Verfügung stellen wird, mit dem sowohl öffentliche als auch private Träger Digitalisierungsprozesse umsetzen können“, so Daniel Zacharias.

Das 2018 gegründete Startup umfasst heute als Sdui Group Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und Belgien mit insgesamt rund 170 Mitarbeitenden. Sie ist in weiteren vier Ländern aktiv, darunter Italien und Spanien. Derzeit nutzen mehr als 10.000 Bildungseinrichtungen in ganz Europa die Technologie-Lösungen von Sdui.

Bild Daniel Zachrias, Gründer und CEO, Sdui GmbH

Quelle Sdui GmbH