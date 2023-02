iwoca erreicht Profitabilität und erhält weitere 50 Millionen

Starke Nachfrage befeuert Wachstum des Kreditanbieters iwoca

Fintech iwoca erreicht Profitabilität und sichert sich neues Kapital für KMU-Kredite

iwoca, einer der größten Kreditgeber für Selbständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Europa, verzeichnet einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Firmenkrediten. Viele Unternehmen benötigen aufgrund höherer Kosten und langsamerer Zahlungen ihrer Kund*innen zusätzlichen Finanzierungsbedarf.



Allein im vergangenen Jahr, stieg die Gesamtzahl der finanzierten Kund*innen in Deutschland und im Vereinigten Königreich um über 50 Prozent. iwoca finanzierte 2022 15.429 Unternehmen, das sind 54 Prozent mehr als im Jahr 2021.



Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat iwoca seine Finanzierungslinie mit dem langjährigen Partner Pollen Street Capital von umgerechnet 142 Millionen Euro auf umgerechnet 193 Millionen Euro aufgestockt.

Als Reaktion auf den hohen Bedarf an Unternehmenskrediten erhöhte iwoca bereits 2022 den Höchstbetrag seines Flexi-Kredits von 200.000 Euro auf 500.000 Euro.



Christoph Rieche, CEO und Mitgründer von iwoca, erläutert: „Überall im Land benötigen Unternehmen unmittelbar Betriebskapital, um den zunehmenden Druck von ihrem Cashflow zu nehmen. iwoca wurde gegründet, um genau diese Lücke zu schließen – und wir sind stolz darauf, dass wir jeden Monat Tausende von Kleinunternehmen unterstützen können. Unsere größte Herausforderung besteht jetzt darin, schnell Finanzmittel bereitzustellen, um die aktuell enorme Nachfrage zu befriedigen. Aus diesem Grund werden wir mit bestehenden Kreditgebern ebenfalls unseren Finanzierungsrahmen erhöhen.”



Michael Katramados, Partner bei Pollen Street, ergänzt: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit iwoca zu intensivieren und auszubauen, um kleinen Unternehmen in Deutschland und Großbritannien den dringend benötigten Zugang zu Kapital zu ermöglichen. Die erweiterte Finanzierungslinie baut auf unserer seit 2016 bestehenden Beziehung zu iwoca auf. Wir verstärken damit unser Engagement für Investitionen mit positivem Impact.”



iwoca erreicht mit seinen Finanzierungslösungen fast drei Millionen Unternehmen in Deutschland und Großbritannien. Mit seiner Embedded-Finance-Technologie ermöglicht iwoca über eine Reihe von Plattformen und Banken direkt auf Firmenkredite zuzugreifen. Neben dem Flexi-Kredit bietet iwoca einen umsatzbasierten Kredit, der 2022 in Zusammenarbeit mit eBay in Deutschland eingeführt wurde. Durch diese Embedded-Finance-Lösung erhalten Händler*innen über den Online-Marktplatz eBay direkten Zugang zu umsatzbasierten Krediten von iwoca.

Quelle Laika Communications GmbH