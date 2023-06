Seehotel Süd: Süßes Leben am Wörthersee-Strand

Süßes Leben am Wörthersee-Strand: Neuer Lifestyle im Seehotel Süd

Das Dolce Vita am traumhaft schönen Wörthersee hat einen neuen place to be. Das Seehotel Süd reiht sich nun, wie auch schon das Boutiquehotel Villa Bulfon am gegenüberliegenden Ufer der Westbucht, in die Reihe der Lifestyleplätze made by Florian Böker. In das Refugium direkt am See, umgeben von einer prächtigen Gartenanlage, ist der stilvolle Genuss eingezogen. Nach dem Aufwachen in einem gemütlichen Zimmer mit herrlichem Seeblick ein köstliches Frühstück auf der Seeterrasse genießen.

Dann an den privaten Badestrand, an den Outdoor-Pool oder in den exklusiven Spa-Bereich. Vom beheizten Indoor-Pool über Saunen bis hin zu Wellness-Treatments lässt das Seehotel Süd keine Gelegenheit aus, Urlaubstage zu versüßen. So lässt es sich gut leben: Am Abend steht auf Wunsch der Bootsshuttle bereit und es geht über das Wasser zum Seerestaurant Rosé der Villa Bulfon. Ab Mai gibt es dort im Rosengarten auch herrliche Tapas. Köstlich essen und trinken in außergewöhnlichem Ambiente, darauf können sich die Feinschmecker freuen. Zum Tagesausklang lädt die Bar Salon Bökermann in den Räumlichkeiten des alten Casinos Velden zum Drink.

Einst haben sich dort Stars wie Udo Jürgens oder Roy Black die Nächte um die Ohren geschlagen, jetzt sind die Gäste des Seehotel Süd an der Reihe, kostbare Momente zu erleben. Am nächsten Tag? Ein neuer Tag am Strand oder den großzügigen Balkon mit einzigartig schöner Aussicht auf den Wörthersee zur privaten Genuss-Area machen. Die Umgebung erkunden. Ein Picknick im Grünen. Die Flaniermeile in Velden besuchen. Die Leichtigkeit des Südens ist rund um das Seehotel Süd spürbar – ein Lebensgefühl, das Gäste von nah und fern an den Wörthersee zieht. Das Seehotel Süd ist die neue Adresse für Beach-Lover im Hotel, für große Frühstücker und noch größere Genießer, für alle, die ein paar Tage Dolce Vita spüren möchten.

Bildquelle @ Seehotel Süd

Quelle © mk Salzburg