Semodia Finanzierungsrunde von ca. 2 M€

Die Semodia GmbH mit Sitz in Radebeul (nahe Dresden) hat sich eine Finanzierungsrunde von ca. 2 M€ gesichert.

Das Startup ist Anbieter von modularen Software-Lösungen, mit der Kunden aus der Energie- und Prozessindustrie ihre Anlagen flexibler und einfacher auslegen, integrieren und betreiben können. Neben Equinor Ventures haben sich auch der bereits investierte TGFS Technologiegründerfonds Sachsen sowie ein erfahrener Business Angel Investor an der Series A-Runde beteiligt.

„Semodia ist ein spannendes, aufstrebendes Unternehmen mit großem Potenzial, die Integration von Systempaketen in industriellen Prozessen zu transformieren. Wir freuen uns darauf, mit Semodia zusammenzuarbeiten, um die Technologie und das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.“, sagte Kjersti Reinsnos, Leiterin von Equinor Ventures Europa. Equinor Ventures führte die Runde mit einem siebenstelligen Betrag an. Dies ist das erste Venture-Capital-Investment des norwegischen Energiekonzerns in Deutschland.

„Der TGFS beteiligt sich erneut an Semodia, da das Unternehmen großes Wachstumspotential aufweist und seit unserem Erstinvestment aufgezeigt hat, wie wertvoll der Einsatz von MTP in industriellen Prozessen ist. Als Bestandsinvestor war für uns daher klar, dass wir wieder an der Finanzierungsrunde teilnehmen.“, so Sören Schuster (Geschäftsführer TGFS).

Die Geschäftsführer und Gründer der Semodia GmbH, Anna Menschner und Dr. Stephan Hensel, freuen sich über das entgegengebrachte Vertrauen und auf die weitere Zusammenarbeit: „Mit diesem großartigen Investorenteam an unserer Seite können wir nun unsere Vision verfolgen, mit Hilfe unserer Softwarelösungen eine Verbindung zwischen Produzenten, Betreibern und Lieferanten in der Energietechnik und Prozessindustrie zu schaffen.“

Semodia plant, die neuen Mittel insbesondere in die Weiterentwicklung der eigenen Web-Plattform namens MTPlatform (mtp.semodia.com) zu investieren, das weitere Wachstum voranzutreiben sowie neue Märkte zu erschließen.

Bild Anna Menschner und Dr. Stephan Hensel

Quelle CFH Management GmbH