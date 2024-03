SevenVentures Pitch Day ist 2024 zurück: SevenVentures kooperiert mit dem New Com Summit und streamt die Verleihung des lukrativen Start-up-Preises live auf Joyn

Im Herbst 2024 bietet der SevenVentures Pitch Day jungen Unternehmen wieder eine attraktive Plattform ihre Geschäftsmodelle einem Live-Publikum und einer fachkundigen Jury zu präsentieren und die Chance ein lukratives Werbebudget zu gewinnen. Forbes Magazine zufolge gehört der etablierte Start-up-Wettbewerb sogar zu den wichtigsten Events der Start-up-Szene weltweit, da er den Gewinner:innen einen äußerst hochdotierten Preis beschert: Medialeistung für eine Bewegtbildkampagne in Höhe von 3 Mio Euro. Darüber hinaus erhält das siegreiche Unternehmen ein umfangreiches Budget für die Produktion eines eigenen TV-Spots.

Innovative Start-ups mit verbraucherorientierten Produkten und Dienstleistungen haben die Chance auf den Gewinn. Außerdem sollten sich die Unternehmen bereits in einem Entwicklungsstadium befinden, in dem sie von der Werbewirkung einer Bewegtbildkampagne mit TV-Werbung als zentralem Bestandteil nachhaltig profitieren und damit ihr Geschäftsmodell für einen breiten Markt schnell skalieren können. Der Start-up-Wettbewerb richtet sich daher vor allem an deutschsprachige B2C-Wachstumsunternehmen, die im heimischen Markt ihre Kundenbasis erweitern wollen, sowie an internationale Unternehmen, die vor einem Markteintritt in die DACH-Region stehen. Der Start der Bewerbungsphase wird im Sommer von SevenVentures bekannt gegeben werden.

Das Finale des Wettbewerbs, an dem die vier stärksten Start-ups nach einer Vorauswahl durch SevenVentures teilnehmen werden, findet dieses Jahr im Rahmen des New Com Summit 2024 am 15. Oktober um 17 Uhr in der Wappenhalle München am Konrad-Zuse-Platz statt. Der New Com Summit, eine Fachkonferenz für Online-Marketing und E-Commerce, versammelt am 15. und 16. Oktober unter dem Motto „The Consumer’s Journey of Tomorrow“ prägende Persönlichkeiten, führende Brands und innovative Start-ups aus der deutschen Marketing- und E-Commerce-Landschaft. Im vergangenen Jahr begeisterte das Event seine Teilnehmer:innen bereits mit Marken wie Douglas, Otto, Zalando und vielen weiteren.

Die diesjährige Ausgabe bietet insbesondere eine Plattform für Networking sowie den Austausch von Ideen, Best Practices und Erfahrungen. Über 50 Speaker:innen aus verschiedenen Branchen teilen auf vier unterschiedlichen Bühnen ihr Fachwissen und ihre Einsichten zu Innovationen auf den Themengebieten Communication, Community und Commerce. Die Konferenz erwartet rund 1000 Personen – maßgeblich Markenentscheider:innen & Gründer:innen – vor Ort und überträgt das Eventgeschehen parallel per Livestream. In seiner dritten Ausführung wird der New Com Summit von Sponsoren wie u.a. Meta, PVS Europe und American Express unterstützt.

Zu den Höhepunkten des Events gehört die Austragung des 12. SevenVentures Pitch Days am ersten Konferenztag, zu dem SevenVentures-Geschäftsführer Florian Weber als Gastgeber der Jury einlädt. Weitere Jurymitglieder werden in den kommenden Monaten von den Veranstaltern bekannt gegeben. Steven Gätjen wird als Moderator durch den Abend führen und die Pitches der vier Finalteilnehmer sowie die anschließende Auszeichnung des vielversprechendsten Geschäftsmodells durch die Jury begleiten.

Florian Weber, Geschäftsführer und Chief Commercial Officer, SevenVentures: „Unter den Start-up-Wettbewerben in der DACH-Region und darüber hinaus besitzt der SevenVentures Pitch Day eine enorme Strahlkraft. Den Sieger:innen winkt eine eigene TV- und Digitalkampagne in Millionenhöhe – ein Wachstumstreiber für junge, aufstrebende Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell skalieren wollen. Erfolgsgeschichten wie die von Bears with Benefits, dem siegreichen Start-up aus dem Jahr 2022, unterstreichen, wie entscheidend unser Mediabudget zur richtigen Zeit als Hebel für Reichweite und Bekanntheit einer Marke dienen kann. Ich freue mich, dass der SevenVentures Pitch Day in diesem Jahr wieder als hochwertig inszeniertes Streaming-Event stattfinden wird und das zusammen mit einem spannenden Kooperationspartner, dem New Com Summit, der uns ein attraktives Umfeld für starke Pitches und tolle Live-Show-Momente bietet.“

Bild Florian Weber SevenVentures

Quelle ProSiebenSat.1 Media SE