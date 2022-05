foodspring Shape Shots in den Sorten Himbeere und Maracuja

Du willst auf natürliche Weise abnehmen und benötigst noch einen kleinen Kick? Dann sind die fruchtig-frischen Shape Shots in der Geschmacksrichtung Himbeere und Maracuja die Lösung. Das Geheimnis dahinter? Glucomannan und Cactinea™-Extrakt. Die beiden pflanzlichen Wirkstoffe verringern Deinen Heißhunger, während Du gleichzeitig Deine Mahlzeiten genießen kannst. Einfach einen Shape Shot in ein Glas Wasser mischen und vor dem Essen trinken. So praktisch, so gut!

KLEINE HELFER, UM NATÜRLICH ABZUNEHMEN

Shape Shots sind eine trinkbare, 100% pflanzliche Mischung aus CacatineaTM und Glucomannan*, die klinisch erwiesenermaßen die Gewichtsabnahme unterstützt.

Das darin enthaltene Glucomannan, auch bekannt als Konjakwurzel, ist ein pflanzlicher Ballaststoff, der Wasser absorbieren kann und der Gewichtsregulierung dient: Vor einer Mahlzeit getrunken, dehnt er sich im Magen aus und zügelt den Appetit. Cactinea™ ist ein Inhaltsstoff, der aus der Kaktusfrucht gewonnen wird. Es wirkt sich positiv auf die Körperform aus, indem es Wassereinlagerungen beseitigt.

In Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und der richtigen Trainingsroutine hast Du alles, um Deine Abnehmziele zu erreichen.

foodspring ist die Marke für gesunde funktionale Lebensmittel aus Deutschland. Die Berliner sind mit einem internationalen Team aus über 250 Mitarbeitern und einer großen Entwicklungsabteilung das am stärksten wachsende Food-Startup Deutschlands. Das junge Unternehmen wurde 2013 gegründet und ist inzwischen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich aktiv.

Im Juni 2019 hat Mars, Incorporated eine Mehrheitsbeteiligung an foodspring erworben. Damit planen Mars Edge und das Berliner Start-Up ab sofort eine gemeinsame globale Plattform für zielgerichtete Ernährung und die Entwicklung personalisierter Ernährungsangebot.

Die Shape Shots kosten je 19,99 € und sind ab sofort auf www.foodspring.de verfügbar.

*Glucomannan trägt bei einer kalorienarmen Ernährung zum Gewichtsverlust bei: Du kannst die positiven Effekte erzielen, indem du täglich vor den Mahlzeiten 3 g Glucomannan in drei Portionen zu je 1 g zusammen mit 1–2 Gläsern Wasser einnimmst.

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR