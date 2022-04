SHEA YEAH: Mit Sheabutter aus Ghana und Kräutern aus der Schweiz

Altbewährte Pflanzen-Traditionen neu gedacht: Die Naturkosmetik von SHEA YEAH pflegt die Haut mit Sheabutter und vielfältigen Kräutern. Für ein rundum geschmeidiges Gefühl: SHEA YEAH gibt es als Body Butter, Hand Balm, Lip Balm, Tattoo Balm und Belly Butter. Alle Cremes sind vegan, wasserfrei, hoch konzentriert, in Deutschland hergestellt und kommen ganz ohne Emulgatoren, Konservierungsstoffe und Mineralöle aus!

Die Begeisterung für Kräuter hat die Schweizer Gründerin Sandra Fischer seit ihrer Ausbildung zur Bäuerin in einem Frauenkloster. Während einer Reise in Ghana kam ihr dann die Idee, diese mit Sheabutter zu verbinden: Als sie sich dort einen Sonnenbrand zuzog, entdeckte sie die Vorzüge der reichhaltigen Pflanzenbutter und kombinierte diese mit den ihr bekannten Kräutern aus ihrer Heimat. Mit Erfolg: Ihr Pitch in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ beeindruckte die Investor:innen-Jury. Ralf Dümmel machte ein Angebot – und der Deal war besiegelt.

SHEA YEAH ist wasserfrei und dadurch besonders hoch konzentriert und ergiebig. Die veganen Cremes spenden Feuchtigkeit und hinterlassen ein geschmeidiges, zartes Gefühl auf der Haut. Mit unraffinierter Sheabutter und vielfältigen Kräutern: von Melisse über Malve, Ringelblumen und Frauenmantel bis Hagebutte.

„Die Passion für Kräuter habe ich während meiner Ausbildung zur Bäuerin in einem benediktinischen Frauenkloster entdeckt. Als ich in Ghana, Westafrika, die wohltuende Wirkung von Sheabutter kennenlernte, begann ich diese mit den Kräutern zu mischen und experimentierte mit verschiedenen Naturkosmetik- Rezepturen – nach und nach entstand die Marke SHEA YEAH. Heute ist dies mein Hauptberuf und absolutes Herzensprojekt! Ich freue mich riesig, mit Ralf jetzt so einen starken Partner an der Seite zu haben.“

Sandra Fischer Gründerin von SHEA YEAH

Für ein rundum geschmeidiges Gefühl SHEA YEAH gibt es als klassische Body Butter mit herrlichem Orangenduft, regenerierende Lippenpflege, fruchtig duftende Handcreme, pflegenden Lavendel Tattoo Balm und wohltuende Belly Butter! Für ein rundum geschmeidiges Gefühl: SHEA YEAH spendet langfristig Feuchtigkeit und regeneriert trockene Haut nachhaltig – für alle Hauttypen geeignet, tierversuchsfrei und mit

Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau.



SHEA YEAH ist unter www.sheayeah.ch als Lip Balm aktuell für 9,99 €, als Hand Balm aktuell für 14,99 € und als Body Butter aktuell für 19,99 € – aber auch im Handel – erhältlich. Der SHEA YEAH Tattoo Balm und die SHEA YEAH Belly Butter sind derzeit nur

unter www.sheayeah.ch für 24,99 € erhältlich.

Wow, was für ein sensationeller Auftritt von Sandra. Die vegane Naturkosmetik von SHEA YEAH ist wasserfrei und spendet trotzdem maximale Feuchtigkeit. Mega Produkt und mega Gründerin – mega SHEA YEAH!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe Produktvorstand The Social Chain AG

Bildquelle RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmensgruppe