Kerstin Hansen und Louis Lowe stellten bei „Die Höhle der Löwen“ ein Produkt vor, das auf natürliche Weise bei Verstopfung helfen kann: Die Laxplum überzeugte Investor Nils Glagau. Sein Team und er unterstützen das Start-up u. a. bei Brand Building, Marketing und Vertrieb. Investorin Judith Williams stieg nach einem Zuschlag in der Sendung in den Gesprächen danach aus.

Eine fermentierte grüne Pflaume schafft Abhilfe bei einem Problem, das viele betrifft, über das aber eher selten offen gesprochen wird. Schon gar nicht in Deutschlands bekanntester Gründer:innen-Show! „Verstopfung oder Verdauungsprobleme betreffen immerhin 20% der Deutschen“, weiß Gründerin Kerstin Hansen. Die Hamburgerin setzt hier gemeinsam mit ihrem Sohn Louis Lowe an und bietet mit der Laxplum eine natürliche Hilfe zur Verdauungsförderung. „Pflaumen sind ja generell förderlich für den Darm“, sagt Louis Lowe, der mit seiner Mutter Kerstin Hansen das Start-up ins Leben rief.

„In Taiwan haben wir unsere grüne Pflaume entdeckt, die nach jahrhundertealter Tradition fermentiert und schonend getrocknet wird. Anschließend ummanteln wir sie mit ausgewählten Kräutern wie Sickelpodsamen, Maulbeerblättern, grünem Tee und Oolong Tee.“ So erhalten die Verwender:innen eine natürliche Lösung bei Verstopfung, die gleichzeitig wertvolle Inhaltsstoffe für den Darm liefert.

Passender Investor

Die Laxplum von Louie’s grünepflaume überzeugte in der Sendung zwei Investor:innen: Judith Williams und Nils Glagau schlugen zu. In den Gesprächen danach einigten sich Gründer:innen und Investor:innen jedoch darauf, den Weg mit Nils Glagau allein zu gehen. Eine Entscheidung, die sich auszahlt: „Wir kennen uns aus mit Gesundheitsprodukten“, sagt der Löwe, der mit seinem Unternehmen Orthomol seit über 30 Jahren erfolgreich im Apotheken- und Gesundheitsmarkt aktiv ist. „Kerstin und Louis haben ein spannendes Produktsortiment entwickelt.

Die Laxplum, die sie uns bei ‚Die Höhle der Löwen‘ vorgestellt haben, ist nur ein Teil ihrer Produktrange.“ Die zu platzieren und den Mehrwert der Pflaumenprodukte für die Verdauung in einer breiteren Öffentlichkeit gezielt bekannt zu machen, unterstützt der Löwe mit seinem Team. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nils‘ Hilfe bspw. deutschlandweit in Apotheken und Reformhäusern erhältlich sind“, sagt Louis Lowe. Weiterhin steht das Team von Nils Glagau den Gründer:innen bei Marketing und in vielen Fragen der digitalen Vermarktung zur Seite.

Kerstin Hansen brachte mit ihrem Sohn Louis Lowe die laxplum auf den Markt. Foto-Credit: Louie’s grünepflaume

Praktische Einblicke in den Unternehmensaufbau gewannen Kerstin und Louis bei einer Logistik-Hospitanz in Nils‘ Firma Orthomol. „Das hat Spaß gemacht und uns wirklich weitergebracht“, berichtet Kerstin Hansen.

Judith Williams verfolgt die Entwicklung der Laxplum weiter

„In unseren Gesprächen ist immer deutlicher geworden, dass auf Grund der aktuellen Liefersituation ein Multi Channel Vertrieb von Laxplum im Moment nur eingeschränkt möglich ist und wir haben uns infolgedessen zurückgezogen. Kerstin Hansen und Louis Lowe sind ein wunderbares Mutter-Sohn-Gespann. Ich wünsche den beiden von Herzen viel Erfolg und werde die Entwicklung von Laxplum natürlich weiterverfolgen.“

Nils Glagau erhielt für 50.000 Euro 10 Prozent der Anteile an Louie’s grünepflaume. „Wir freuen uns darauf, noch mehr Schritte mit Kerstin, Louis und ihrem Team zu gehen“, sagt der Löwe.

Titelbild: Kerstin Hansen ist überzeugt: Die Laxplum ist eine natürliche Hilfe für viele Verwender:innen, die mit Verstopfung und Verdauungsproblemen zu kämpfen haben. Foto-Credit: Louie’s grünepflaume

Quelle Rock B(r)and/Louie’s grünepflaume