Persönlichkeit statt Stereotyp: sheego sagt #stopstereotyping

Eine Frau sitzt im Café und trinkt einen Espresso. Sie ist schön und sexy, sportlich, erfolgreich und selbstbewusst. Und nein, von „schlank“ war hier nicht die Rede. Trotzdem wird in den meisten Köpfen das Bild einer schlanken Frau entstanden sein. Der Grund dafür sind Vorurteile, Klischees, Stereotypen. Eingefahrene Denkmuster sind bequem. Aber sie sind auch falsch.



Mit ihrer neuen Brand Kampagne will die Modemarke sheego Vorurteile aufbrechen und die dahinterstehenden Glaubenssätze in Frage stellen, die teils fest in der Gesellschaft verankert sind. „Persönlichkeit statt Stereotyp“ heißt die Botschaft der Kampagne, bei der ganz unterschiedliche Frauen zu Wort kommen, die sich für Selbstliebe, Vielfalt und Akzeptanz in der Öffentlichkeit stark machen – unter ihnen Comedian Ilka Bessin, Designerin Miyabi Kawai, Content Creator und Podcasterin Jules von Schönwild oder die Sängerin Elzbieta Steinmetz, kurz: Ela. Authentisch berichten sie von ihren Erfahrungen mit Bodyshaming, zählen Vorurteile auf, mit denen sie immer wieder konfrontiert sind und setzen dem ihre ganze Stärke, ihre Lebensfreude und ihre Selbstliebe entgegen. Damit werden sie zu Vorbildern, die andere Frauen darin bestärken, sich selbst liebevoll anzunehmen und wertzuschätzen. Gleichzeitig demonstrieren sie Zusammenhalt: Wenn es viele sind, die sich gegen Vorurteile und Klischees wehren, dann wird es für jede einzelne einfacher, ihren Weg zu gehen.



„Wir als Plus Size Modemarke bewegen uns in einem Umfeld, in dem Vorurteile fest verankert sind. Darum setzen wir uns schon lange für Vielfalt, Akzeptanz und Selbstliebe ein“, sagt Torge Doser, Geschäftsführer von sheego – The Curves Company. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass Stereotype erkannt werden, nicht zu diskriminierendem Verhalten führen und wir wollen dazu ermutigen, zu widersprechen. Wir haben klare Werte, für die wir stehen. Dazu gehört unsere Überzeugung, dass die Persönlichkeit zählt und nicht gelernte Stereotype.“

Das ist auch die Botschaft der aktuellen Kampagne.

Unter dem Hashtag #stopstereotyping umreißt sheego gängige Klischees und entlarvt diese als bequeme Denkmuster, die mit der Realität nicht übereinstimmen.

„Schlank ist erfolgreich“, „Schlank ist sexy“, „Schlank ist schön“ – Aussagen wie diese kontern kurvige Frauen mit einem selbstbewussten „Ich auch“. Damit macht sheego Sehgewohnheiten sichtbar und ruft gleichzeitig dazu auf, vorschnelle Beurteilungen zu überdenken und sich von Schubladendenken zu lösen. Den Kampagnenspot setzt sheego mit einer viralen Verlängerung fort und ruft insbesondere auf Instagram alle Frauen dazu auf, unter dem Hashtag #stopstereotyping mit Fotos, Videos und Statements ihre persönliche Geschichte zum Thema Bodyshaming zu erzählen, wie sie damit umgegangen sind und wie sie aus diesen Erfahrungen ihre persönliche Stärke gewonnen haben.



„Wir wollen den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben“, sagt Doser. „Und der fängt bei uns selbst an: wie wir uns selbst betrachten und wie wir auf andere schauen. Unser klares Ziel ist, Frauen darin zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen. Was das mit Mode zu tun hat?– ganz einfach: Mode als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist der perfekte Wegbegleiter.“ Alle Frauen tragen Styles aus der aktuellen sheego Denim Kollektion.

Die sheego Kampagne läuft ab dem 22. September 2021 und wird auf allen Kanälen ausgespielt: vom Online-Shop und Social Media über Katalog, Fashion-Plattformen und weitere digitale Kanäle. Das Hashtag zur Kampagne lautet #stopstereotyping.

Quelle sheego GmbH