Aktiver Beitrag zum Umweltschutz: Das Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa investiert in eine wegweisende Technologie, um die Lebensmittelverschwendung innerhalb der sieben resorteigenen F&B-Outlets drastisch zu reduzieren. Laut Earth.Org wird rund ein Drittel aller Lebensmittel weltweit verschwendet, während gleichzeitig eine von neun Personen hungern muss. Das Fünf-Sterne-Resort auf der Privatinsel Furanafushi geht daher innovative Wege und setzt künstliche Intelligenz ein, um diesem globalen sozialen Problem entgegenzuwirken. Eine smarte Steuerung von Klimaanlagen zur Verbesserung der Energieeffizienz auch auf den Zimmern ergänzt die umfassenden Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit.

Um das Bewusstsein für die tägliche Abfallproduktion zu schärfen und die gelebte Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben, hat das Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa eine Technologie auf Basis künstlicher Intelligenz von Winnow in ihre Prozesse integriert. Diese beinhaltet eine Kamera, so dass eine Überwachung, welche Lebensmittel und wie viele davon weggeworfen werden, stattfinden kann. Diese neue Technologie ermöglicht es, zum einen die Kosten für die Lebensmittelverschwendung zu ermitteln und zum anderen die gewonnenen Erkenntnisse automatisch an den Küchenchef weiterzugeben, damit er die Kalkulation entsprechend anpassen kann. Ziel ist es, die Lebensmittelverschwendung vor Ort um mindestens die Hälfte zu reduzieren.

Die Bemühungen des Sheraton Maldives Full Moon Resorts & Spa gehen jedoch über das Management von Lebensmittelabfällen hinaus. So wurde in Kooperation mit INNCOM Guestroom Management Systems eine Anlage zur Steuerung aller Klimaanlagen eingeführt, die intelligent mit dem Property Management System des Hotels verbunden ist. Das System analysiert den Gästestatus in den einzelnen Unterkünften und steuert die Klimaanlagen entsprechend. Wenn ein Zimmer ungenutzt ist, wird die Klimaanlage auf Raumtemperatur gehalten, um Energie zu sparen. Bei belegten Zimmern passt sich das System automatisch an die derzeitigen Umgebungsbedingungen an, um eine optimale Raumtemperatur zu gewährleisten. Ein weiterer effektiver Schritt zur Vermeidung von Energieverschwendung ist die automatische Abschaltung der Klimaanlage, wenn die Zimmertür nach außen geöffnet wird. Diese intelligente Funktion trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu reduzieren und das Resort näher an sein Ziel der vollständigen Energieeffizienz zu bringen.

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu erzielen“, so Mohamed El Aghoury General Manager des Sheraton Maldives Resort & Spa, „Unser Ziel ist es, durch innovative Technologien und nachhaltige Maßnahmen nicht nur die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Energie zu sparen, sondern auch unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt mit gutem Gewissen zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu gehen.“

