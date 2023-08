malunt macht Gemüse wieder sexy und wird mit den Mediterranean Taste Award ausgezeichnet.

Das Start-Up malunt ist nach nur wenigen Monaten am Markt bereits mit dem Mediterranean Taste Award, MTA, aus London ausgezeichnet worden. Der herzhafte Gemüse-Riegel in der Sorte getrocknete Tomate – Amaranth begeistertet die unabhängige Jury, bestehend aus Köchen und Lebensmittelexperten, und verlieh ihr Gold.

malunt hat mit den herzhaften Gemüse-Riegeln eine gesunde Snack-Alternative mit neuem Geschmackserlebnis geschaffen, die gleichzeitig Gemüse für unterwegs ermöglicht.

Mit der mediterranen Sorte getrocknete Tomate-Amaranth werden die Ansprüche an zusatzfreie und natürliche Snacks mehr als erfüllt. malunt eröffnet so einen komplett neuen Markt für herzhafte und gesunde Bio-Snacks, welche so noch nicht auf dem Markt vorhanden ist.

„Gemüse nimmt man sich nicht einfach so mit, es muss oft erst geschnitten oder vorbereitet werden und das ist für viele schon zu viel Aufwand, hier schaffen wir eine optimale Lösung“, erklärt Marie Ueckeroth, Gründerin von malunt. „Gemüse zu essen schafft nicht jeder so einfach, entweder es schmeckt nicht, man ist nicht kreativ genug oder es ist einfach nicht für to go gemacht. Ausserdem sind viele herzhafte Snacks weder gesund noch frei von zu Sätzen. Diese beiden Punkte verbinden wir in unseren herzhaften Gemüse Riegeln.“

„Die mediterrane Sorte Tomate – Amaranth ist grade im Sommer für viele unserer Kund*innen und auch die vielen Neukund*innen der kulinarische Trip nach Italien. Hier haben wir nicht nur eine handvoll fruchtige Bio-Cherrytomaten versteckt, sondern schaffen durch die italienischen Kräuter, Sonnenblumenkerne, Amranth und pflanzliches Protein ein aufregendes Geschmackserlebnis, welches an viele mediterrane Gerichte wie Pasta oder Pizza erinnert und so den Gaumen in den Urlaub schickt. Der Riegel ist durch weitere natürliche Zutaten wie Hanfsamen oder Datteln vollwertig und sättigend. Ich denke genau das hat auch die Jury des MTA Awards überzeugt“ sagt Marie Ueckeroth.

Die Nominierung für den MTA kam durch die Produktion der herzhaften Gemüse-Riegel. Die Riegel werden zwar alle von Marie Ueckeroth entwickelt, produziert wird dann aber in einem Bio-Betrieb in den Niederlanden. Da Marie mit ihrer Produktion sehr eng zusammenarbeitet und diese von den Riegeln ebenso überzeugt sind ergab sich die Nominierung und „mit der Auszeichnung Gold hätte ich nie gerechnet, zeigt aber wir sind auf dem richtigen Weg und können mit den herzhaften Gemüse-Riegeln neue Maßstäbe setzen“, so Marie.

Die weitere Sorte Paprika – Sweet Chili ist pikant und „passte somit nicht ganz in das mediterrane Konzept des Awards“ gibt Marie weiter an. Aber auch bei dieser Gemüse-Riegel Variante wird auf Zusätze, Industriezucker, Soja und Gluten verzichtet. Alle Riegel sind vegan und durch den hohe Gemüse Anteil sehr ballaststoffreich, bei gleichzeitig weniger Kalorien als vergleichbare Snacks.

Die Auszeichnung ist für Marie Ueckeroth genau die Motivation, welche sie nun für weitere Geschmacksrichtungen braucht und bestätigt ihr, dass ein Umdenken in den Köpfen der Leute stattfindet. Keine Zusätze, viel Gemüse und eine Menge Nährstoffe sollen die Kund*innen auch in den zukünftigen Gemüse-Riegeln finden. Hier wird eine großartige Alternative für herzhafte Snacks angeboten und das Gemüse nun auch als to go Produkt funktioniert beweist malunt nun allemal.

Die herzhaften Gemüse-Riegel sind im Online Shop unter www.malunt.com deutschlandweit erhältlich.

Quelle Bild und Text: malu nutrition GmbH