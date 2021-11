Kasalla und die tonies®: Pirate und Stadt met K gratis zum Karneval

„Pirate, wild un frei, Dreimol Kölle Ahoi…!“ Das Lied gehört zum Karneval wie Kostüm und Kamelle. Für die Tonie-Fans stellt die Band Kasalla exklusiv die Kölschrock Hymne in etwas anderem Gewand und den Song „Stadt met K“ von ihrem am 19.11. erscheinenden Best-of Album zum 10-jährigen Bandjubiläum als Hörbonbon in die Audiothek. Ab dem 11.11. kann man sich die beiden Lieder unter mytonies.com auf einen beliebigen Kreativ-Tonie laden – perfekt, um die 5. Jahreszeit so früh wie möglich einzuläuten.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Musik nun auch auf die Toniebox kommt“, sagt Bastian Campmann, Leadsänger von Kasalla. „Ich bin selbst Vater von einer Tochter und großer Fan der Tonies. Daher freut es mich umso mehr, dass wir nun mit unserer Musik als Hörbonbon in der Audiothek vertreten sind. Kindern kölsche Musik näher bringen ist uns ein großes Anliegen, dem wir z.B. mit unseren Kinder-Konzerten begegnen. Gemeinsam mit den Tonies erreichen wir nun noch mehr potenzielle Fans auch außerhalb des Rheinlandes.“

Mit den beiden Songs gibt es unter mytonies.com auch noch ein Interview mit den Band-Mitgliedern – besonders charmant umgesetzt, da es von Kindern geführt wurde. Hier erfahren die Fans Hintergründe und Persönliches. Die fünf Jungs von Kasalla – was auf Rheinisch so viel wie Ärger oder Krawall bedeutet – singen in ihren Texten von all den Themen, die man in der internationalen Rockmusik ebenfalls findet – nur eben auf Kölsch. Die Musiker schaffen es, große Lebensthemen wie Liebe, Tod und Schicksal emotional und trotzdem rockig und voller Authentizität zu transportieren, und so ihre Fans weit über die Stadtgrenzen hinaus zu begeistern.

Allein auf Youtube hat der Karnevals-Klassiker „Pirate“ über 13 Millionen Klicks. Kein Wunder, denn die mitreißende Melodie und der eingängige Text sind ideal, zum Hüpfen, Mitsingen und Tanzen. „Dass wir Kasalla für eine Kooperation gewinnen konnten freut mich sehr“, sagt Markus Langer, Chief Product Officer der Tonies. „In Zukunft wollen wir auch immer wieder lokale Bands auf die Toniebox bringen und auch hin und wieder Musik, die man vielleicht gar nicht unbedingt auf der Toniebox erwarten würde.“

Neben den Gratis-Inhalten von Kasalla bietet die Audiothek auch weiteren Gratis-Content zum Download an. Darüber hinaus gibt es zahlreiche neue Folgen für bereits bestehende Lizenzen wie Bibi & Tina oder Benjamin Blümchen.



Mehr Informationen unter: www.mytonies.com

Quelle Boxine GmbH