Jahres-Ausblick 2024 für die Ostfriesischen Inseln: Silbermond, sommerliche Sternschnuppen, Windsurf-Stars und tausende Zugvögel

Der Ausblick auf das Jahr 2024 auf den Ostfriesischen Inseln verspricht neben Sonne, Strand und Meer richtig viel Extra-Spaß: Denn über Borkum steigt ein Silbermond auf, über Wangerooge und Langeoog kreisen Drachen am Himmel und Norderney macht den Sommer Pur. Im Event-Kalender der sieben Nordsee-Inseln steckt für jeden etwas drin, sportlich, kulturell und kulinarisch. Dazu freut sich Juist auf die Wiedereröffnung des renovierten Inselmuseums Anfang des Jahres.

Silbermond, Pur, Jan Delay – coole Konzerte für einen heißen Musik-Sommer

Musikalisch hauen die Ostfriesischen Inseln in diesem Sommer mächtig in die Tasten. Bei den Beach Days auf Borkum wird Silbermond (2. August) singen, der Vorverkauf ist am 4. Dezember 2023 gestartet. Für das Summertime Festival auf Norderney haben bereits Pur (26. Juli) und Jan Delay (24. Juli) zugesagt. Zwar sind diese beiden Konzerte bereits ausverkauft, doch wer sich am Strand ein gemütliches Plätzchen sucht, kann problemlos der Musik lauschen. Wer an den weiteren Festival-Tagen auf Norderney auftreten wird, wird demnächst bekannt gegeben.

Bunte Festivals mit guter Musik und spannenden Tatorten

Nicht nur Top-Stars schlagen auf den sieben Ostfriesen 2024 die richtigen Töne an: Auf allen Inseln gibt es reizvolle Musik- und Kulturveranstaltungen, deren Besuch sich lohnt. So lädt Juist sowohl zu den Töwerland-Konzerten (1. Juni bis 1. September), zum 23. Juister Musikfestival (9. bis 11. Mai) als auch zum Krimifestival Tatort Töwerland (4. bis 6. Oktober) mit Lesungen und Musik. Auf Langeoog liest mehrfach der erfolgreiche Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf aus seinen Büchern (17. April, 7. August und 7. Oktober), auf Norderney bringt Comedian Olaf Schubert seine Zuschauer am 9. August zum Lachen.

Genauso wie die 14. Ausgabe des Baltrumer Inselwitzes – mit Cartoonworkshop, Show und Vernissage (5. bis 10. Mai). Borkum präsentiert an Pfingsten erstmals die Klangfarben – feine Musik von Big Band Sounds und Easy Listening bis zu Jazz (18. Mai) und Spiekeroog veranstaltet das Internationale Jazzfestival (17. bis 21. April). Zu Ostern und in den Sommerferien kommt auch wieder der Inselzirkus Tausendtraum nach Spiekeroog: Manege, Erzähltheater, Spielfeste und Mitmach-Zirkus.

Sport-Stars beim Beachvolleyball und Windsurfen – Kurgäste kicken gegen Insulaner

Den Profis beim Windsurf Cup zuschauen, die Beachvolleyballer beim Baggern anfeuern oder selbst die Fußballschuhe schnüren. Das Sport-Jahr 2024 auf den Ostfriesischen Inseln hält alle in Bewegung – ob beim Klatschen oder beim Aktivsein. Den eisigen Einstieg gibt es am 1. Januar beim Neujahrsschwimmen und Anbaden auf Borkum, Juist und Norderney. Stars gucken kann man beim Multivan Windsurf Cup (30. Mai bis 2. Juni) und den Beach Days (1. bis 4. August) auf Borkum sowie beim White Sands Festival auf Norderney (17. bis 19. Mai).

Mitmachen kann man wiederum am Sport Strand auf Borkum (26. Juni bis 1. August), beim EWE-Nordseelauf auf Spiekeroog (9. Juni) und auf Langeoog (11. Juni) sowie beim Norderney – meine Insel Lauf (13. Juli) und vom 21. bis 26. Juli beim 50. Wangerooger Tennisturnier. Ein Kult-Duell steigt auf Langeoog: Wie in jedem Jahr ist das legendäre Fussballspiel des TSV Langeoog gegen die Kurgäste angesetzt (31. Juli). Seit 1958 gibt es zudem den Schlagballwettkampf zwischen Langeoog und Spiekeroog. Der Vergleich findet jeden Sommer abwechselnd auf einer der beiden Inseln statt. 2024 steigt das besondere Sport-Event am 28. Juli auf Langeoog.

Viel los am Insel-Himmel: Zugvögel, Perseiden und Drachen fliegen

Auf den Inseln gibt es so manches besondere Event, das zu einer liebgewonnenen Tradition geworden ist. Hier steht vor allem der Spaß im Vordergrund: So bei der Papierbootregatta im August auf Spiekeroog (Wettrudern in selbstgebauten Booten), den Drachenfesten auf Langeoog (17./18. August) und Wangerooge (20./21. August) und dem lustigen Entenrennen auf Langeoog (25. August). Hier schwimmen 1.500 Quietscheenten gegeneinander um die Wette. Eine Rennlizenz kostet 5 Euro.

Echte Vögel gibt es natürlich auch – und zwar reichlich. Vom 12. bis 20. Oktober sind wieder die Zugvögeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Dann fliegen tausende Gänse, Löffler, Tölpel und Co. ein und stärken sich für den Weg in den warmen Süden. Ein beeindruckendes Spektakel nicht nur für Tierfreunde. Auch der außergewöhnliche Wettstreit Aviathlon (Vögel zählen) wird wieder ausgetragen. Passend dazu feiert das Wattenmeer 2024 15 Jahre UNESCO Weltnaturerbe.

Nicht minder spektakulär ist der Nachthimmel über den sieben Ostfriesen, vor allem über der Sterneninsel Spiekeroog. Denn durch die reduzierte öffentliche Beleuchtung hat man nachts einen perfekten Blick auf die Milchstraße – und die Sternschnuppen. Ideal in den Sommerferien gelegen, fliegen vom 17. Juli bis zum 24. August die Perseiden.

Genuss-Inseln: Weinprobe auf der Nordsee, Craft Beer und regionale Spezialitäten

Was auf den Ostfriesischen Inseln nicht fehlen darf, ist der Genuss. Und das an Lande und zu Wasser: So lädt die Reederei Baltrum-Linie viermal zu „Wein im Watt“ ein. Eine stimmungsvolle Weinprobe auf der MS Baltrum III, vorbei an den Seehundsbänken und dem Sonnenuntergang entgegen. Juist veranstaltet die Regionalen Genusstage am 21. und 22. April, an denen zahlreiche Restaurants besondere regionale Menüs servieren. Wangerooge feiert die Mittsommerzeit (21. bis 28. Juni) mit einem großen Abschlussfest inklusive Spiel- und Spaßangebot für Kinder, Kulinarik und Live-Musik. Edle Tropfen werden vom 5. bis 10. Juni auf dem Borkumer Weinfest und beim Norderneyer Winzerfest vom 8. bis 12. August ausgeschenkt. Kühles Bier und gutes Essen werden beim Craft Beer & Gourmet Festival auf Norderney aufgefahren (22. bis 26. August).

Weitere Informationen zu den Ostfriesischen Inseln: www.ostfriesische-inseln.de

Bild: Schöne Ausblicke haben die Ostfriesischen Inseln jede Menge zu bieten: Auf weite Strände, die Nordsee und herrliche Sonnenuntergänge. © Nordseeheilbad Borkum GmbH, Andreas Behr

Quelle genböck pr + consult GmbH