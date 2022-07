Wir packen unseren Koffer und nehmen mit…die Holiday Highlights von Braineffect!

Gerade im Urlaub ist Erholung wichtig. Doch oft machen uns heiße Nächte oder fremde Esskulturen zu schaffen und der Körper kommt völlig aus dem Gleichgewicht. Mit Braineffect können wir jetzt auch in der schönsten Zeit des Jahres ganz einfach unsere Routine für einen gesunden Schlaf, einen entspannten Darm und unsere gute Laune behalten. Da kann die Reise doch gleich losgehen.

Entdecke hier unsere Holiday Highlights:

Sleep Spray Strong

Endlich mal so richtig ausschlafen. Das geht jetzt vor allem im Urlaub problemlos dank dem Sleep Spray Strong in der Geschmacksrichtung Minze-Zitrone. Es bietet uns die Möglichkeit, selbst an heißen Tagen entspannt und schnell einzuschlafen. Im Gegensatz zum Original Sleep Spray Strong enthält jede Portion jetzt 2 mg Melatonin und ist damit bestens für alle geeignet, die ihre Bedürfnisse bereits kennen. Das natürliche Schlafhormon Melatonin wird dank der Sprühform direkt über die Mundschleimhäute aufgenommen und der fruchtig-frische Geschmack nach Minze und Zitrone lässt uns selbst im Schlaf von unseren Urlaubserlebnissen träumen. Die 30 ml Flasche eignet sich optimal für Koffer oder Reisetasche.

Daily Gut Zitrone

Auf dieses Zitronenwasser freut sich unser Darm jetzt nicht nur im Urlaub: das Daily Gut Pulver in der neuen Sorte Zitrone ist mehr als nur ein Durstlöscher an heißen Tagen. Es wirkt regulierend und unterstützt die Verdauung mit Ballaststoffen aus Akazie und Baobab. Da macht sauer nicht nur lustig, sondern auch ein gutes Bauchgefühl.

Happy Gummies

Gute Laune to go? Die Happy Gummies decken mit gerade mal zwei Fruchtgummies den Tagesbedarf an Vitamin B2, D3 und Folsäure. In Verbindung mit Vitamin B12 unterstützen sie unser Wohlbefinden. Zudem schmecken sie sommerlich-tropisch nach Lulo und Vanille. Da naschen wir doch gerne mal und packen die Happy Gummies gleich in unser Reisegepäck.

Braineffect ist ein Mind Nutrition Start-Up Unternehmen aus Berlin, welches das mentale Wohlbefinden der Kunden ganzheitlich unterstützt. Das Unternehmen entwickelt hierfür hochwertige Produkte für mehr Ausgeglichenheit, besseren Schlaf und mentale Leistungsfähigkeit. Dabei steht die Qualität an oberster Stelle und es wird auf studienbasierte Wirkstoffe mit einer hohen Bioverfügbarkeit gesetzt.

Viele Produkte enthalten einen Zugang zu einem digitalen Coach, welcher Kunden dabei unterstützt, neue Routinen zu etablieren. Die Marke wurde 2016 von Fabian Foelsch gegründet und zählt zu den Vorreitern & Innovatoren im Bereich Mind Nutrition.

Quelle Whitewall GmbH