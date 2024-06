smart Deutschland stellt zwei neue smart #1 Lines vor: Pure und Pure+

smart Deutschland erweitert smart #1 Modellreihe um die Lines Pure und Pure+ [1].

Die neuen Varianten des smart #1 werden in Deutschland zu einem attraktiven Preis ab 34.990,– EUR für Pure und 39.990,– EUR für Pure+ angeboten.

Kundinnen und Kunden in Deutschland können den smart #1 Pure und Pure+ ab dem 2. Juli 2024 bestellen.

smart Deutschland erweitert die smart #1 Produktpalette um die Lines Pure und Pure+. Die neuen Varianten sind der ideale Alltagsbegleiter für Fahrspaß und vollelektrische Mobilität im urbanen Raum und darüber hinaus. Beide Lines überzeugen durch ein hohes Maß an Serienausstattung und Qualität zu einem in ihrem Segment sehr wettbewerbsfähigen Preis. Der smart #1 Pure markiert das neue Einstiegsmodell in das vollelektrische Produktportfolio der Marke.

Während der smart #1 Pure mit einer Batterie von 49 kWh Kapazität ausgestattet ist, bietet der Energiespeicher der Variante Pure+ 66 kWh. Daraus ergibt sich eine Reichweite von 310 Kilometern (WLTP) für den smart #1 Pure und 420 Kilometern (WLTP) für den smart #1 Pure+. Wie alle Varianten des smart #1 Portfolios können die Fahrzeuge unter optimalen Bedingungen in nur 30 Minuten (DC) von 10 auf 80 Prozent (State of Charge) geladen werden.

Das Design des smart #1 Pure und Pure+ besticht in vielerlei Hinsicht. Verdeckte Türgriffe und rahmenlose Türen, die für den smart #1 charakteristisch sind, tragen zum hochwertigen Erscheinungsbild der Fahrzeuge bei. CyberSparksLED-Scheinwerfer mit automatischem Fernlicht und vier Parksensoren hinten sorgen für außergewöhnlichen Fahrkomfort. Beide Varianten sind mit aerodynamisch optimierten 18 Zoll Felgen im smart typischen Design ausgestattet. Mit Merkmalen wie einem leichteren Dach ohne Glasscheibe bedienen der smart #1 Pure und Pure+ eine neue Kundengruppe mit verschiedenen Präferenzen.

Im Innenraum bieten ein 12,8 Zoll Mitteldisplay mit Full HD Auflösung und eine stoffbespannte 9,2 Zoll Full HD Instrumententafel ideale Bedien- und Konnektivitätsfunktionen. Passende Premium-Stoffsitze sorgen für ein hohes Maß an Komfort, insbesondere bei längeren Fahrten. Die in das Advanced Driver Assistant System (ADAS) integrierten Funktionen, der smart pilot assist und die Adaptive Cruise Control (ACC) mit Stop & Go unterstützen das komfortable und sichere Fahren in allen Verkehrssituationen zusätzlich.

Wolfgang Ufer, CEO von smart Deutschland:

„Dank der neuen Lines Pure und Pure+ eröffnen sich uns ganz neue Möglichkeiten und die Ansprache neuer Kundengruppen. Ich bin davon überzeugt, dass es enorm wichtig ist, Elektromobilität vielen Menschen zugänglich zu machen. Unsere Fahrzeuge haben sich im Premium-Segment etabliert und ich bin sicher, dass auch die neuen Kundengruppen unser Design und die tolle Ausstattung lieben werden.“

Der smart #1 Pure ist für 34.990,– EUR erhältlich. Der smart #1 Pure+ mit einem etwas leistungsfähigeren Energiespeichersystem und essenziellen Funktionen ist für 39.990,– EUR erhältlich. Probefahrten mit dem smart #1 sind jederzeit bei lokalen smart Vertriebspartnern möglich. Interessierte Kundinnen und Kunden können unter hier den nächstgelegenen Showroom finden und online eine Probefahrt reservieren.

Neben der Erweiterung der Produktfamilie werden alle Lines des smart #1 mit dem smart charge@street-Paket ausgestattet, das eine Radio Frequency Identification (RFID)-Karte sowie Apple CarPlay und Android Auto (kabelgebunden und kabellos) beinhaltet.[2] Kundinnen und Kunden können ihren lokalen smart Vertriebspartner für weitere Informationen kontaktieren.

Bild: smart Pure+

Quelle:smart Europe GmbH