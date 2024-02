The Secret of Korean Beauty – Snail Secretion Filtrate von Magalie&ME.

In Korea sagt man, dass Schönheit in Harmonie miteinander stehen soll. Wie im innen, so im aussen. Darum setzt gerade die koreanische Kosmetikentwicklung auf Skincare Produkte, die natürliche Inhaltsstoffe wie Pflanzenextrakte mit innovativen Technologien kombinieren, um perfekte Ergebnisse für die Haut zu erzielen. Eines der aktuell weltweit bekanntesten und beliebtesten Produkte ist Snail Secretion Filtrate – Schneckensekret.

Das Sekret der Schnecke ist der Beauty Boost für jugendliche Spannkraft und strahlende Schönheit. Die Naturkosmetik Linie von Magalie&ME hat sich bei ihren Produkten bewusst für diesen effektiven Wirkstoff entschieden, um der Haut von aussen höchste Qualität und Pflege zu versprechen und gleichzeitig eine starke Gemeinschaft moderner Frauen zu unterstützen, die Werte wie Selbstliebe und Wertschätzung in ihrem Inneren leben.

Magalie&ME. The beauty secret(ion) within.

Beauty Booster Schnecke: Wie wirkt Snail Secretion Filtrate auf der Haut?

Schneckenschleim ist nicht nur in der koranischen Kosmetik schon lange ein Anti-Aging Wundermittel. Bereits im antiken Griechenland wurde es zur Wundheilung eingesetzt und sogar die österreichische Kaiserin Elisabeth „Sissi“ soll es für ihre Schönheitsrituale angewendet haben. Snail Secretion Filtrate macht die Haut vor allem durch eine Reihe von Beauty-Garanten wie Hyaluronsäure, Kollagen, Zink, Eisen, Kupferpeptide, Mineralien oder Antioxidantien straff, glatt, rosig und geschmeidig.

Es repariert geschädigte Zellen, minimiert und reduziert Falten und sorgt für maximale Feuchtigkeit, Elastizität sowie Spannkraft. Das Sekret der Schnecke wirkt außerdem hervorragend gegen große Poren, Narben, Unreinheiten oder Schäden durch Sonneneinstrahlung und ist selbst bei sensibler und reifer Haut äusserst verträglich.

„Wir können den Alterungsprozess nicht verhindern – wir verlangsamen ihn.“ Dr. Jasmin Kreutzer, Founder und CEO von Magalie&ME.

The Secret. Die Snail Secretion Filtrate Produkte von Magalie&ME.

Die Natural Skincare Kosmetik von Magalie&ME regeneriert und glättet unsere Haut dank dem innovativen Wirkstoff Schneckenschleim und sorgt für einen strahlenden und seidigen Glow. Zusätzlich kombiniert Dr. Jasmin Kreutzer in ihren Produkten zahlreiche vitalisierende Extrakte wie Royal Jelly Exctract oder Apitoxin Wirkstoffe, die der Haut noch mehr Spannkraft und Elastizität schenken und für eine perfekte Ausstrahlung sorgen.

Tagescreme NO.1: Exklusive Tagespflege mit besonders cremiger Textur, die die Zellen durch Royal Jelly Extract aktiviert und die Haut durch hydrolasiertes Kollagen nährt. Für eine reine, samtweiche Haut.

Tagescreme NO.2 : Reichhaltige Slow-Aging Tagespflege, die durch synthetische Tripeptide Mimik Fältchen lindert und dank Avocado-Öl antioxidativ wirkt. Optimale Pflege für höchste Ansprüche.

Nachtcreme NO.1: Wertvolle, synthetische Apitoxin Wirkstoffe bilden ein Schutzschild vor freien Radikalen und unterstützen die Regeneration der Zellen im Schlaf. Für ein entspanntes Hautgefühl.

Intensivserum NO.1: Der absolute Geheimtipp mit einer Kombination aus allen Wunder-Wirkstoffen (Apitoxine, Royal Jelly Extract, Snail Secretion Filtrate, Squalanen) für pure Feuchtigkeit und eine sichtbar glatte Haut.

Magalie&ME. Grow with the glow.

Über Magalie&ME

Magalie&ME-Gründerin Dr. Jasmin Kreutzer hat es sich zur Mission gemacht, Frauen dabei zu unterstützen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Mit der Naturkosmetik von Magalie&ME denkt sie die Beautywelt dabei neu: Inspiriert von der asiatischen Welt der Schönheit enthalten ihre dermatologisch getesteten Pflegeprodukte hochwertige innovative Inhaltsstoffe, die für ein ganz besonderes Hautgefühl sorgen und Frauen einen Moment der Me-Time im Alltags-Multitasking ermöglichen sollen. Das Start-Sortiment umfasst fünf Produkt für eine perfekte Beautyroutine, ganz ohne Abstriche beim Hautgefühl, dem Duft oder dem Look der jeweiligen Produkte machen zu müssen. Magalie&ME. Kreativität, Passion und Respekt für Mensch und Natur.

Die Produkte sind Online unter magalieandme.com erhältlich. Sie kosten ab 34,51 € (z.B. Toner NO.1)

