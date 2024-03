Tausende kamen zum Sonntagsshopping mit Bruce Darnell Star-Entertainer ging mit Besucherinnen im Alstertal-Einkaufszentrum einkaufen

Tausende Menschen kamen zum Sonntagsshopping in das Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (AEZ) mit Bruce Darnell. Alle wollten den charismatischen Choreograf und TV-Juror und seinen legendären Lauf über den Catwalk live sehen. Unter dem Jubel der Anwesenden wählte er zwei junge Frauen und einen jungen Mann aus, die mit ihm in den 240 Geschäften der Poppenbütteler Shopping Mall einkaufen durften. Stundenlang herrschte Kreisch- und Selfie-Alarm. Strahlend erfüllte Bruce Darnell bis nach Ladenschluss alle Wünsche nach einem Selfie und ließ sich von seinen überglücklichen Fans immer wieder herzlich umarmen.

Die Eleganz internationaler Laufstege und das Flair großer Fernsehshows sind seine Welt: Am verkaufsoffenen Sonntag, den 24. März 2024, kam Bruce Darnell in das Alstertal- Einkaufszentrum Hamburg (AEZ). Zwischen 13 und 18 Uhr konnte man den Choreografen und TV-Star dort hautnah erleben. Mit seinem charismatischen amerikanischen Akzent wurde Bruce Darnell 2006 über Nacht durch die ProSieben-Sendung ‚Germany’s Next Topmodel‘ bekannt. Sein Catwalk-Coaching ist Kult. Seither eroberte er in den RTL- Erfolgsformaten ‚Deutschland sucht den Superstar‘ und ‚Das Supertalent‘ regelmäßig die Herzen eines Millionen-Publikums. Immer empathisch und liebenswert emotional.

Bruce Darnell auf dem Laufsteg

Nach seinem eleganten Lauf über den Catwalk sprach er im Talk über seine bewegte Karriere. Wie er als gebürtiger US-Amerikaner nach Deutschland kam. Bei einem Kellner- Job als Model entdeckt wurde. Internationale Laufstege und Magazine eroberte. Natürlich auch, wie es sich anfühlt, als Mensch mit schwarzer Haut vom deutschen Fernsehpublikum gefeiert zu werden. Schließlich lautete das Motto des zweiten verkaufsoffenen Sonntages in diesem Jahr ‚Integration & Inklusion‘.

Einkaufsbummel im AEZ mit Bruce Darnell

Für drei Besucher ging ein ganz besonderer Traum in Erfüllung: Sie durften mit Bruce Darnell in den Boutiquen des Alstertal-Einkaufszentrums shoppen gehen. Die Shopping Mall spendierte dafür jeweils 500 Euro. Wer in den Genuss des exklusiven Einkaufsbummels mit dem charmanten Model und Choreograf plus Gutschein kam, entschied er vor Ort im AEZ gemeinsam mit dem Publikum: Jeweils drei Frauen und drei Männer präsentierten sich auf dem Catwalk, die Kandidatinnen und der Kandidat mit dem meisten Applaus bekamen eine persönliche Styling-Tour mit Bruce Darnell.

Video-Übertragung und New-Look-Präsentation

Während der beliebte Entertainer mit seinen drei Shopping-Begleitungen in die Fashion-Welt der über 240 Geschäfte im Alstertal-Einkaufszentrum eintauchte, konnten alle anderen Kundinnen und Kunden via extra installierter Video-Walls live dabei sein. Unter Bruce Darnells Anleitung zeigten seine Begleitungen natürlich ihren neuen Look ebenfalls auf dem Laufsteg. Mit wertvollen Tipps zu Mode, Ausstrahlung und Auftreten. Es folgte ein wahrer Selfie- und Umarmungsmarathon für den Fernsehliebling. Bis nach Ladenschluss nahm sich Bruce Darnell die Zeit, jeden einzelnen Wartenden glücklich zu machen.

„Den bekanntesten deutschen Model-Coach und Juror bei uns begrüßen zu dürfen, war ein glamouröses Highlight für unsere Kundinnen und Kunden. Es unterstreicht unsere große Fashionkompetenz“, so Ludmila Brendel, Center-Managerin des Alstertal-Einkaufszentrums, welches als größtes und elegantestes Einkaufsparadies für die ganze Familie im Norden gilt.

Bilder: @ Anna-Lena Ehlers für AEZ

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications