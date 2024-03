Bettkanten-Drama bei 2 Minuten 2 Millionen

Stößt Katharina Schneider Heinrich Prokop von der Bettkannte? | „2 Minuten 2 Millionen“ am Dienstag auf JOYN & PULS 4

Die Matratze mit drei Festigkeiten von Austrosleep verschafft Kund:innen nicht nur den perfekten, erholsamen Schlaf, sondern bringt auch die Business Angels ins Traumland der Investments. Trittbrettfahrer oder Solo-Trip: Welcher Deal kommt zustande?

Es ist die erste Matratze weltweit, die drei unterschiedliche Festigkeiten in einem Produkt vereint. Bei der Matratze von Austrosleep von Klaus Einböck und Thomas Eisl aus Salzburg (Bezirk Salzburg) kann die Festigkeit ganz einfach selbst bestimmt und auf die Bedürfnisse des Kunden individuell angepasst werden, je nachdem wie die Teile des Matratzen-Baukastens zusammengesetzt werden. Eine Fehlentscheidung vom Härtegrad ist damit ausgeschlossen. Um die Anordnung der Kerne anzupassen, kann die Matratzenhülle einfach mittels Reißverschlusses geöffnet werden.

Außerdem wird das Produkt in Österreich gefertigt. Eine Innovation, die die Investoren zu begeistern scheint. „Ich sehe da was, das könnte man wohl in die Höhe bringen das Ding“, meint Heinrich Prokop. „Ich tu mir nur schwer, das alleine zu tun“, gesteht er. Doch auch die anderen Business Angels sind an einem Deal interessiert, allen voran Katharina Schneider.

Der Traum jedes Festival-Betreibers: das vollautomatische Bier-Zapf-System „OneTwoBeer“

Michal Marcinko, Tamas Kozma und Mathias Fink aus Wien haben mit „OneTwoBeer“ eine Revolution bei den Bier-Zapf-Systemen entwickelt. Denn ihre Geräte sind nicht nur vollautomatisch, sondern aufgrund ihrer Größe auch mobil einsetzbar. Ob im Stadion, in Konzerthallen oder auf dem Festival-Gelände: Die automatische Schankanlage sorgt in der Nutzung für eine große Zeitersparnis und soll vier Mal so viele Getränke zapfen können, wie herkömmliche Schankanlagen.

„Ich bin fasziniert, aber ist das jetzt gleich zum Anschauen das Bier, oder?“ fängt Christian Jäger an. „Bitte gebt’s dem Christian ganz schnell ein Bier“, schaltet sich Katharina Schneider ein. Und während Jäger genüsslich verkostet, geht Heinrich Prokop dem Businessmodell auf den Grund: „Das ist nicht euer Businessmodell. […] Also Maschinen verkaufen wir nicht, hoffentlich. Hoffentlich.“ Für Christian Jäger steht fest: Heinrich Prokop ist besonders interessiert. Verrät er sich hier mit seiner Wortwahl? Hat Prokop schon gedanklich ein Angebot abgegeben?

Außerdem vor die Investoren um Eveline Steinberger, Katharina Schneider, Michael Grabner, Heinrich Prokop, Christian Jäger und Bernd Hinteregger treten am Dienstag Martina Moik und Ria Lang aus der Steiermark (Bezirk Weiz) mit „Brotmari“ und Gerald Joch & Viktoria Rokos aus Niederösterreich (Bezirk Korneuburg) mit „Soccerloop“

