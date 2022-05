Sorare wendet sein NFT-Spielkonzept erstmalig auf eine Nationalsportart der USA an

Die Major League Baseball (MLB), MLB Players, Inc. und Sorare geben heute ihre Partnerschaft bekannt. Gemeinsam bringen sie in diesem Sommer das erste NFT-basierte Major League Baseball Free-To-Play-Spiel auf den Markt.

Als offizieller NFT-Baseball-Spielpartner der MLB bietet die Partnerschaft mit Sorare den Fans eine Plattform, um ihre Leidenschaft für Baseball in einer internationalen Community mit mehr als 1,8 Millionen registrierten Nutzer*innen auszuleben. Dabei haben Nutzer*innen die Möglichkeit, Top-Baseball-Spieler als NFTs zu sammeln.

Sorare, Pionier der NFT-Gaming-Kategorie, wendet sein Spielkonzept mit dieser Partnerschaft zum ersten Mal auf eine andere Sportart als Fußball an und weitet den Fokus auf eine Nationalsportart der USA aus. Sorare stärkt damit seine Marktführerschaft im Bereich NFT-basierter-Gaming-Plattformen und untermauert seine Ambitionen, nie dagewesene digitale Erlebnisse für Sportfans weltweit zu schaffen.

„Die Leidenschaft der Amerikaner und Amerikanerinnen für den Baseball ist ungebrochen. Deshalb sind wir stolz darauf, dass die MLB und die MLBPA Sorare ausgewählt haben, um den Fans weltweit ein NFT MLB Game zu liefern“, sagt Nicolas Julia, Mitbegründer und Chief Executive Officer bei Sorare. „Die MLB ist seit Jahrzehnten führend bei interaktiven Games und Baseball gehört zu den ältesten und etabliertesten Sportarten.

Gemeinsam zeigen wir den Fans, dass das Spiel ihnen gehört, sie daran teilhaben und ihr eigenes Spiel gestalten können. Digitale Angebote und spannende Technologien werden für die neue Generation immer wichtiger und unsere Partnerschaft hilft dabei, eine neue und breitere Fanbase zu erschließen.”

Das Ziel von Sorare’s NFT-basiertem MLB-Managerspiel ist, dass die Nutzer*innen das bestmögliche Team mit den digitalen Sammelkarten zusammenzustellen, welche allesamt reale Spieler der Major League Baseball darstellen. Das Online-Game verbindet sich mit den Athleten, den Baseball-Vereinen und der Liga während des Live-Events. Weitere Details zum Spiel werden kurz vor der Produkteinführung im Sommer bekannt gegeben.

„Die Verbindung, die wir zu unseren Fans aufbauen, ist für uns von entscheidender Bedeutung und Sorare versteht genau, wie wichtig diese Bindung ist“, ergänzt der Commissioner of Baseball Robert D. Manfred, Jr. „Sorare bietet der Fangemeinde mit der innovativen Kombination aus Sport, Technologie und Gaming eine einzigartige Möglichkeit, sich zusätzlich mit ihren Lieblingsspielern und Lieblingsvereinen auseinanderzusetzen. So können wir die Liebe zum Baseball mit noch mehr Fans auf der ganzen Welt teilen.”

Von Anfang an hat Sorare ein Erlebnis für Fans entwickelt, das über das einfache Sammeln von NFTs hinausgeht und sich vor allem auf die spielerische Komponente konzentriert. Damit schafft Sorare eine weitere Möglichkeit für Fans, um mit ihren Lieblings-Teams und Spielern auf innovative Weise zu interagieren.

Das Spiel kombiniert digitale Assets mit Free-to-Play-Games. Nutzer*innen können ihre Lieblingsspieler also nicht nur managen, sondern ebenso wöchentlich Preise gewinnen, zum Beispiel seltene NFT-Karten oder Eintrittstickets zu Sportevents. Der Nutzwert der Sorare-NFTs wird dadurch maximiert.

Das Sorare MLB-NFT-Spiel ist für Baseball eine Chance, neue Fans weltweit zu gewinnen. Genauso können sich bestehende Baseballfans mit der Sorare-Community von über 1,8 Millionen registrierten Nutzer*innen in 185 Ländern verknüpfen.

Das Unternehmen verzeichnete in den letzten 12 Monaten ein rasantes Wachstum von über 32 Prozent, gemessen am Zuwachs der monatlich aktiven Nutzer*innen, und geht davon aus, dass die jüngere digitale Nutzerschaft in den USA mit dem Anschluss der MLB an Sorare vergrößert wird.

„Sorare hat ein neues Baseball-Spielerlebnis entwickelt, das die Fans begeistern wird. Sie können die NFTs der Sportler sammeln, mit ihnen erfolgreiche Teamaufs aufstellen und mit ihren Teams gegen Baseballfans auf der ganzen Welt antreten“, sagt Tony Clark, Executive Director der Major League Baseball Players Association. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Sorare, das damit erstmals eine US-amerikanische Sportart in seinem Spiel integriert und so zum weiteren globalen Wachstum unseres Sports beiträgt.”

OneTeam, der Partner der MLBPA für Spielerlizenzen, vermittelte den Vertrag. „Wir sind stolz darauf, mit visionären Partnern wie Sorare zusammenzuarbeiten, die mit ihren NFT-basierten Spielen das Fanerlebnis neu definiert haben. Die Partnerschaft wird die Fans nicht nur noch näher an die beliebten MLB-Spieler bringen, sondern wir erkunden damit auch neue Formen des Gamings und der Sammelleidenschaft von Fans“, kommentiert Henry Lowenfels, Chief Product Officer von OneTeam.

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle Openers