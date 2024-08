Press the Button – Sparkling Water von bottleplus

Einweg war gestern. Jetzt drücken wir nur noch den Knopf und sprudeln vor Freude über. Sparkling Water von bottleplus bietet ab sofort jederzeit und überall frisches Sprudelwasser, genau nach unserem Geschmack.

Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, bottleplus ist unsere neue, umweltbewusste Alternative zum Gebrauch von PET-Flaschen und mit seinem schlichten, klaren Design ein absoluter Hingucker in unserer Küche. Das modulare System besteht aus einer spark bottle mit integriertem Gastank, dem sogenannten Carboniser, und einer Auffüllstation für zu Hause.

Den Carboniser kann man ganz unkompliziert zuhause an der Auffüllstation aufladen, die mit einem handelsüblichen CO₂-Zylinder bestückt ist, und im Anschluss ortsunabhängig bis zu zehn Flaschen Wasser sprudeln. Einfach den Wasserhahn aufdrehen, die Flasche befüllen und per Knopfdruck die individuelle Sprudelstärke anpassen. Dabei fördert bottleplus die Nutzung von lokalen Wasserressourcen und bietet gesundes, frisches Sprudelwasser genau wann, wo und wie es jede:r von uns mag. Und das nicht nur zu Hause in der Küche, wie wir es von bestehenden Wassersprudlern kennen, sondern überall, wo wir wollen.

Form follows function – edles Design mit Funktionalität

Weil gutes Design Freude macht, ist bei bottleplus alles durchdacht. Die organische Form der Auffüllstation erinnert an von Wasser rundgeschliffene Steine. Die Flasche liegt angenehm in der Hand, ist einfach in der Anwendung und dabei zeitlos und edel. Für frisches Sprudelwasser. Jederzeit. Und überall. Genau nach unserem Geschmack.

Hier sind weitere Vorteile von bottleplus:

Modulares Flaschenkonzept bestehend aus Trinkflasche und Carboniser

Einfach zu reinigen mit einem feuchten Tuch und mildem Geschirrspülmittel

Ergibt bis zu zehn Flaschen Sprudelwasser (sechs Liter) unterwegs mit einem vollen Carboniser und bis zu 60 Liter Sprudelwasser mit einem vollen CO₂-Zylinder

Sprudelstärke kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden

Minimale Kosten für Sprudelwasser (15–20 Cent pro Liter)

Kein Schleppen von PET- oder Glasflaschen

Kein Stromanschluss notwendig

Kann mit herkömmlichen CO₂-Zylindern ausgestattet werden

bottleplus – nachhaltig von Anfang an

Selbst gesprudeltes Trinkwasser hat einen 90 Prozent besseren ökologischen Fußabdruck als Sprudelwasser, das aus der PET-Flasche kommt. Mittlerweile verfügen weltweit immer mehr Länder über hochwertiges und gesundes Trinkwasser, welches man bedenkenlos genießen kann. Mit dem Verzicht auf Mineralwasser aus PET-Flaschen und der Umstellung auf Wassersprudler ist der Konsum von Sprudelwasser daher bis zu 90 Prozent nachhaltiger. Damit setzt bottleplus ein Zeichen für ressourcenschonenden Wasserkonsum. Auch bei der Produktion hat sich das Team hohe Standards gesetzt:

Produktion und Herstellung der Produkte ausschließlich in Deutschland und der Schweiz (hohe Qualität, kurze Transportwege)

Verwendung von hochwertigen, langlebigen Materialien

Recycling, wo nur möglich

Die Produkte von bottleplus gibt es online zu kaufen. Das spark set, das eine spark bottle, eine Auffüllstation sowie einen CO₂-Zylinder enthält, kostet 249 Euro und ist in den Farben jade, sand, rust sowie graphite erhältlich.

Bilder@bottleplus

