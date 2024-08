Steigende Orangensaftpreise aufgrund niedrigster Ernte seit 1989

Aber: Schon 1 Glas Orangensaft pro Tag ist ein schneller Vitamin- und Nährstofflieferant

In den letzten Monaten sind die Preise für Orangensaft weltweit stark gestiegen. Der Grund dafür ist, dass Brasilien, der weltweit größte Produzent, in diesem Jahr nur 232 Millionen Kisten mit jeweils 40,8 kg Orangen geerntet hat. Dies entspricht einem Rückgang von 24 % im Vergleich zum vorherigen Erntezyklus, so das Forschungszentrum Fundecitrus. Trotztdem ist der Konsum von Orangensaft im Sinne einer ganzheitlichen Ernährung laut Ernährungswissenschaftlerin und Diätassistentin Dr. Carrie Ruxton zu empfehlen: Schon ein Glas Orangensaft (150 ml) pro Tag enthält eine Vielzahl wichtiger Vitamine, Mineralien und Nährstoffe, die den Körper optimal versorgen.

Ein 150 ml Glas Orangensaft enthält gerade mal 62 Kalorien, deckt jedoch bis zu 84 % des täglichen Vitamin-C-Bedarfs eines Erwachsenen ab, was entscheidend für die Unterstützung der normalen Immunfunktion, die Gesundheit der Haut und die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung ist.

Ein tägliches Glas Orangensaft (150 ml) bietet darüber hinaus:

Folsäure: Ein Glas Orangensaft liefert 16 % des täglichen Folsäurebedarfs, was dem Körper hilft, gesunde rote Blutkörperchen zu bilden und Müdigkeit sowie Erschöpfung zu reduzieren.

Kalium: Eine Portion Orangensaft deckt 13 % des täglichen Kaliumbedarfs. Kalium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff zur Aufrechterhaltung der normalen Herzfunktion und Regulierung des Blutdrucks.

Pflanzen-Bioaktivstoffe: Orangensaft enthält pflanzliche bioaktive Verbindungen wie Proteine, Polyphenole und Phytosterole, die antioxidative Vorteile bieten, den Blutzuckerspiegel senken und die Gehirnfunktion sowie die Verdauung fördern.

Ballaststoffe: Orangensaft ist auch eine wichtige Quelle für Ballaststoffe, die eine gesunde Verdauung unterstützen und den Transport der Nahrung durch den Darm fördern, was zu einem gesunden Körpergewicht beiträgt.

Dr. Carrie Ruxton empfiehlt: „Trotz steigender Preise ist ein tägliches Glas Orangensaft – das nach europäischem Recht niemals Zuckerzusatz enthält – eine einfache und zugleich effektive Möglichkeit, den Körper mit den notwendigen Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen.“

Hintergrundinformationen zum Fruit Juice Science Centre:

Das Fruit Juice Science Centre ist eine wissenschaftliche Einrichtung. Ihre Aufgabe ist es, evidenzbasierte Informationen über die Rolle von hundertprozentigem Fruchtsaft in der Ernährung und Gesundheit bereitzustellen. https://fruitjuicesciencecentre.eu/en

Quelle Christine Maria Veauthier PR Professional