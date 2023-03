Spice Up Your Life Every. Day – das Red Curry von Every.

Dieser Frühling wird hot & spicy!

Damit wir fit und stark bleiben und sich unser Körper besser auf die wärmeren Temperaturen des Frühlings umstellen kann, bringt Every. jetzt passend das Red Curry zu uns nach Hause. Curry ist eines der beliebtesten Gerichte der asiatischen Küche und vor allem für seine gesunden Gewürzmischungen bekannt.

Das Red Curry ist an den Klassiker des roten Thai-Curry angelehnt und kommt bei Every. in der rein pflanzlichen Variante. Luftiger Basamtireis wird begleitet von knackigen grünen Bohnen, gelben Karotten und einer Planted.Pulled Fleischalternative auf Erbsenbasis. Eine mild-liebliche Currycreme aus Kokos, Zitronengras und Ingwer vollendet die feine Rezeptur für ein unwiderstehlich-leckeres Spicy Spring Feeling.

So Spring. So Spicy. So Every.

Die Highlight Zutaten des Every. Red Curry

Zitronengras: Dank seines frischen Geschmacks ist Zitronengras ein wichtiger Bestandteil der südostasiatischen Küche. Darüber hinaus ist es für seine antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt.

Prinzessbohnen: Beliebt, aus gutem Grund: Prinzessbohnen liefern Vitamin K und Kalzium, noch dazu sind sie schön knackig!

Gelbe Karotten: Sie sorgen für Sonnenschein in jedem Gericht! Gelbe Karotten sind eine exzellente Beta-Carotin-Quelle, welche wichtig für die Gesundheit unserer Augen ist.

Planted. Pulled: Vollgepackt mit pflanzlichen Proteinen und Vitamin B12. Planted.pulled bietet eine köstliche und nachhaltige Alternative zum üblichen Fleisch. Man merkt kaum einen Unterschied.

Spice Up Your Life Every. Day.

unter Das Every. Red Curry istunter every-foods.com erhältlich. Es kostet 8,99 €. Alle Every. Bestellungen müssen mindestens zwei Tage vor dem gewünschten Lieferdatum getätigt werden. Geliefert wird immer Dienstag – Freitag per Expressversand direkt bis vor die Haustür.

Quelle Sonja Berger Public Relations