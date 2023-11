Spidey kommen auf die Toniebox

tonies® begrüßt Marvels „Spidey und seine Super-Freunde“ auf der Toniebox

Ja, spinnen die denn!? Ab heute kommen Marvels „Spidey und seine Super-Freunde“ („MARVEL Spidey & His Amazing Friends“) – Spidey, Spin und Ghost-Spider – auf die preisgekrönte Toniebox, um ihre lustigen Abenteuer vom Bildschirm auf den Lautsprecher zu bringen!

Die neuen „Spidey and His Amazing Friends“-Tonies sind die ersten Marvel-Charaktere, die sich der Tonies-Familie anschließen, und wir freuen uns darauf, dass im nächsten Jahr weitere Superhelden in die Audio-Action einsteigen werden. Spidey, Spin und Ghost-Spider bieten jeweils etwa 57 Minuten Premium-Inhalte aus der erfolgreichen Disney Junior-Zeichentrickserie. Angehende kleine Superhelden können zu den eingängigen Titelsongs der Serie abrocken und sich die Hörspielfassungen ihrer Lieblingsepisoden anhören. Die drei Spidey Team-Tonies lehren die Kinder Teamwork, Problemlösung und Durchhaltevermögen.

„Wir sind begeistert, dass Spidey, Spin und Ghost-Spider die Toniebox als ihr Audio-‚Webquartier‘ gewählt haben“, sagt Markus Langer, Chief Content Officer bei tonies. „Mit der Aufnahme von ‚Spidey and His Amazing Friends‘ in das tonies-Universum können Marvels jüngste Fans ihre hochfliegenden Abenteuer auch abseits des Bildschirms genießen.“

Mehr zum Unternehmen: www.tonies.com.

Quelle tonies GmbH