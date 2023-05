sproutling die atmungsaktive und waschbare Babymatratze

Die atmungsaktive und waschbare Babymatratze – 10 Zentimeter dick und mit weichem, gestepptem und abnehmbarem Bezug

Bessere Luftzirkulation durch hohe Luftdurchlässigkeit und optimale Festigkeit der Matratze

Meltem Aktürk stellt ihre innovative Matratze in der VOX Gründershow „Die Höhle der Löwen“ vor, begeisterte Ralf Dümmel und freut sich seither über den Deal mit dem Hamburger Investor

sproutling ist die atmungsaktive Baby- und Kleinkindmatratze. Das Besondere dabei ist, dass sowohl der Kern als auch der Bezug luftdurchlässig sind. Mit ihrem emotionalen Pitch in der VOX Gründershow „Die Höhle der Löwen“ begeisterte und berührte Gründerin Meltem Aktürk die Löwen. Am Ende freute sie sich über den Deal mit ihrem Wunschinvestor Ralf Dümmel.

Meltem Aktürk entwickelte ihr Produkt, nachdem sie von einigen ihrer Freundinnen, die Mütter geworden sind, deren nächtlichen Sorgen um ihre Babys offenbart bekam. Diese begründeten sich darin, dass sich Babys auf den Bauch drehen könnten und so eine potenzielle Erstickungsgefahr besteht. Die Gründerin erkannte einen möglichen Zusammenhang mit der Matratze – und entwickelte daraufhin sproutling. Über ein Jahr entwickelte die Gründerin ihr Produkt und holte sich dabei auch Rat von Hebammen und jungen Eltern – um die Bedürfnisse von Babys für einen gesunden und sicheren Schlaf bestmöglich zu erfüllen. Die finale Matratze wurde dann, mithilfe eines Partners mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Premium Matratzen, fertiggestellt.

Der Kern der sproutling-Matratze besteht aus einer Vielzahl an Polymerfäden, einer Art von weichem, lebensmittelechtem Kunststoff. Der abnehmbare Bezug hat eine Oberfläche aus samtig weichem Lyocell, einer industriell hergestellten Faser aus dem Holz der Eukalyptuspflanze. In ihm ist ein Abstandsgewirke eingewebt, sodass eine Luftschicht im Bezug entsteht. In dieser Kombination sorgen Kern und Bezug für maximalen Komfort bei maximaler Luftdurchlässigkeit! Darüber hinaus sind die Matratzen zu 100% waschbar und „Made in Germany“.

„Ich weiß, wie wichtig Schlaf ist. Daher motiviert es mich, möglichst vielen Babys, Kleinkindern und ihren Eltern einen guten und erholsamen Schlaf zu ermöglichen. Denn nur mit ausreichend Schlaf können wir unser Potenzial, gerade auch als Eltern, vollkommen ausschöpfen.“ Meltem Aktürk Gründerin von sproutling

„Ich bin sehr stolz, mit Meltem eine Gründerin gewonnen zu haben, die sich so für einen gesunden und erholsamen Schlaf von Babys und Kleinkindern engagiert. Mit ihrer atmungsaktiven Babymatratze von sproutling hat Meltem ein fantastisches Produkt entwickelt – für einen besseren Schlaf unserer Kleinsten“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

sproutling ist unter www.sproutlingbaby.com – sowie im Handel – erhältlich.

Bild: @RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmungsgruppe/ Social Chain AG