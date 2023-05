ZEBRASTIC: Icekalter Genuss zum Selbermachen

Das neue Must-have für eine eiskalte und vor allem gesunde Erfrischung. Das Fruchteis besteht aus Fruchtpüree sowie Traubensaftkonzentrat. Die natürlichen Inhaltsstoffe überzeugen vor allem durch ihren leckeren Geschmack. ZEBRASTIC ist außerdem vegan, glutenfrei und frei von Konservierungs- und Zusatzstoffen

Vielseitig: Der perfekte Begleiter im Sommer ist der ideale Snack für zwischendurch. Das Eis ist im praktischem Schiebepack, sowie in zwei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich.

Starker Gründer-Auftritt: Ramtin Randjbar-Moshtaghin hatte den Wunsch besonders ausgefeilte und gesunde Snacks zu entwickeln. Er gründete daraufhin seine Firma Zonama Foods, die unter anderem das ZEBRASTIC Ice entwickelte. Der Gründer sorgte für Begeisterung bei den Investor:innen der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ und ging dort einen Deal mit Ralf Dümmel ein

Das ZEBRASTIC Ice ist mehr als ein einfaches Fruchteis, denn es benötigt keine Kühlung. Das Eis kann nach Belieben ganz einfach im passenden Zeitpunkt eingefroren werden und benötigt keine weitere Zubereitung. Durch das praktische Schiebepack kann das ZEBRASTIC Ice kleckerfrei genossen werden. Mit seinem Pitch sorgte Gründer Ramtin Randjbar-Moshtaghin für Begeisterung in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ – der Gründer freut sich jetzt über einen Deal mit seinem Wunschinvestor Ralf Dümmel.

Dem Gründer Ramtin Randjbar-Moshtaghin kam die geniale Idee, das ZEBRASTI Ice zu entwickeln als er auf der Suche nach ausgefeilten Snacks war – die zudem gesund und fruchtig sein sollten. Kurzerhand gründete er das Unternehmen Zonama Food. Seither erfreuen sich die Kund:innen nicht nur über die raffinierten Eisspezialitäten, auch die leckeren ZEBRASTIC Bars und ZEBRASTIC Bites sind Teil des schmackhaften Produktportfolios.

„Wir sind große Fans von fruchtigen Snacks. Leider geht es heute oft so hektisch zu, dass kaum Zeit bleibt, sich frisches Obst zuzubereiten. Die Idee hinter unserem Fruchteis zum Selbsteinfrieren war also, einen unkomplizierten Booster für zu Hause und to go zu kreieren – mit natürlicher Süße, coolem Geschmack und ohne Konservierungsstoffe. So ist unser Zebrastic Ice entstanden – aus echten Früchten, vegan & glutenfrei.“ Ramtin Randjbar-Moshtaghin Gründer von ZEBRASTIC

Das Fruchteis überzeugt vor allem durch die Inhaltsstoffe. Es besteht aus echten Früchten und kommt ohne Industriezucker daher. Dazu ist es frei von Konservierungsstoffen. ZEBRASTIC ist zudem vegan, laktose- und glutenfrei. Das Fruchteis einfach mindestens 12 Stunden – abhängig von der Kühlstärke des Gefrierfachs – einfrieren, aufreißen und genießen!

„Wer mich kennt weiß, dass ich Süßigkeiten, Chips und natürlich Eis liebe. Dank Ramtin und ZEBRASTIC kann ich jetzt Eis guten Gewissens genießen – und das in gleich zwei leckeren Sorten. Einfach nur Respekt an Ramtin für das, was er geleistet hat. Eis kann jeder, gesundes und leckeres Eis, das kann Ramtin mit ZEBRASTIC Ice!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

ZEBRASTIC ist unter www.zebrastic.de – sowie im Handel – erhältlich.

Bild: @RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmungsgruppe/ Social Chain AG