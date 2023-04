stack///: Kleiner, handlicher und mobiler Grill mit innovativem Stecksystem

Zusammenstecken, anzünden und losgrillen – immer und überall, wo es erlaubt ist – stack/// macht es von nun an möglich. Denn der stack///grill lässt sich bequem einpacken und einfach zum optimalen Grillplatz im Park, am Strand oder bei Freunden mitnehmen. Und das Beste ist: Der kleine, mobile stack///grill kann bereits zu Hause vorbereitet werden, sodass er vor Ort in kürzester Zeit heiß ist ist.

Durch den Kamineffekt ist er ohne Pusten und Wedeln in nur ca. zehn Minuten einsatzbereit – und bleibt auch nach dem Anzünden noch für bis zu 90 Minuten. Diese Eigenschaften haben es in der VOX Gründershow „Die Höhle der Löwen“ auch Investor und Grill-Gourmet Ralf Dümmel angetan, der dem Gründer Raphael Seiler ein Angebot unterbreitete – und seitdem ein erfolgreiches Team bildet.

Der stack///grill ist speziell für Holzkohlebriketts konstruiert, was eine längere Brenndauer mit konstanterer Temperatur ermöglicht. Darüber hinaus verfügt der Grill aus Edelstahl über einen höhenverstellbaren Grillrost für unterschiedliche Hitze, passend zum gewünschten Grillgut. Mit inbegriffen ist zudem die multifunktionale Grillzange zum Wenden des Grillguts, Einstellen des Grillrosts, sowie für den Umbau in einer Feuerstelle. Nach dem erfolgreichen Grillen kann der stack///grill mit seiner weitere, faszinierenden Funktion glänzen.

Denn mit nur mininalen Handgriffen wird der Grill ganz schnell und bequem in eine lauschige Feuerstelle umfunktioniert und dient fortan als Licht- und Wärmequelle. Wenn sich der Abend dem Ende zuneigt, kann man den stack///grill einfach wieder in die komfortable Transporttasche packen und mit nach Hause nehmen – bis zum nächsten Einsatz.

Gründer Raphael Seiler liebt das Grillen und das Erlebnis, was damit verbunden ist. Die Idee zum Produkt kam dem Bayer bereits im Studium, als ihn die Diskussionen störten, wer der Freunde einen unhandlichen Grill zur avisierten Location schleppt und mühevoll anschmeißt – und gerade wenn es am schönsten ist, geht meist die Sonne unter, es wird kühl und die Gesellschaft löst sich schnell auf.

Diesem Alltagsproblem wollte der Gründer ein Ende bereiten und entwickelte den stack///grill, der nicht nur einfach transportiert werden kann, sondern nach dem Grillen auch noch zur wärmenden Feuerstelle umgebaut werden kann – für das perfekte Grillerlebnis.

Ich habe Grillen immer als besonderes Erlebnis gesehen, dass sich bequem und einfach gestalten sollte. Doch schon im Studium haben wir ewig darüber diskutiert, wer den unhandlichen Grill zum Grillort schleppt und dort mühevoll anschmeißt. Und wenn es dann gerade am schönsten ist, geht die Sonne unter und es wird kühl. Genau deshalb habe ich den stack///grill entwickelt, den du nach dem Grillen in eine wärmende Feuerstelle umbauen kannst – für dein perfektes Grillerlebnis.“ Raphael Seiler Gründer

„2 in 1 – Grill und Feuerstelle! Gibt’s nicht? Doch, dank Raphael – einfach ein mega Gründer mit einem mega Produkt. Mit stack/// hat man immer einen portablen Grill sowie eine Feuerstelle dabei! In wenigen Minuten aufgebaut, aufgeheizt in Rekordzeit und dem Grillen mit Familie und Freunden steht nichts mehr im Weg!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Der stack///grill ist unter www.stack-grill.de für 99,99€ – aber auch im Handel – erhältlich

