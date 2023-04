Das Gewürzunternehmen geht einen weiteren großen Schritt Richtung Internationalisierung und launcht einen Online Shop in den USA

Das deutsche Gewürzunternehmen Just Spices führt seinen Wachstumskurs fort und launcht im April seinen ersten eigenen Online Shop in den USA. Damit ist die USA das erste Land außerhalb von Europa, in dem das Unternehmen seine internationale Marktposition im Gewürzbereich festigt. Der Launch wird durch eigene Social Media Kanäle, Influencer Kooperationen sowie weitere Online Marketing- und PR-Maßnahmen unterstützt.

Mit Gewürzmischungen einen neuen Markt emotionalisieren

“Es war schon lange unser Ziel, unsere Produkte auf dem amerikanischen Markt zu launchen. Die USA bieten einen riesigen Markt mit großem Potenzial für uns. Das Land vereint so viele Einflüsse unterschiedlichster Kulturen, die sich auch in der kulinarischen Vielfalt widerspiegeln”, sagt Béla Seebach, Gründer und COO von Just Spices. “Wir freuen uns, dem Markt ab sofort auch im Gewürzbereich die passende Inspiration für die vielfältigen Gerichten zu bieten”, erzählt er weiter.

Seit 2014 revolutioniert Just Spices den Gewürzmarkt mit innovativen Gewürzmischungen online sowie in über 12.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien und UK. Dabei setzt das Unternehmen insbesondere auf ein starkes E-Commerce-Geschäft sowie Innovationen in der Produktentwicklung. Mit Erfolg: Mehr als 2.3 Millionen Menschen verfolgen das Unternehmen mittlerweile auf seinen Social Media Accounts.

Auch in den USA fokussiert sich Just Spices zunächst auf sein starkes E-Commerce Geschäft und unterstützt den Launch mit Marketingkampagnen wie Influencer Relations, eigenen Social Media Kanälen und PR-Maßnahmen. Ziel ist es, mit Food-Inspiration und innovativen Produkten nun auch den amerikanischen Gewürzmarkt zu revolutionieren.

Erste Expansion außerhalb von Europa

Mit der Expansion geht Just Spices einen weiteren wichtigen Schritt, sich als international führende Marke im Bereich Gewürzmischungen zu platzieren. Nach dem Launch in Spanien im Jahr 2021 und der UK im letzten Jahr ist die USA nun das erste Land außerhalb von Europa, in dem Just Spices weiterwächst.

Dazu hat Just Spices den internationalen Lebensmittelkonzern Kraft Heinz als Partner an Bord geholt, der mit seiner starken Vertriebspower und seiner internationalen Expertise Just Spices bei seinem weiteren ambitionierten Wachstumskurs unterstützt.

Quelle Bild und Text: Just Spices GmbH